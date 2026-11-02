Afra Blanco recupera la alerta lanzada por Baldoví en 2012: "Este modelo de liberalización iba a suponer una disminución de la calidad y seguridad"

La sindicalista Afra Blanco analiza la situación del sector ferroviario tras el accidente de Urda. Asegura que llevan 14 años denunciando la situación. En el vídeo, los detalles.

La sindicalista Afra Blanco rechaza aquella afirmación del ministro Óscar Puente de que estábamos en la edad dorada (del ferrocarril): "No, no lo estábamos", afirma, señalando que lleva 14 años insistiendo que este no es el modelo.

"Los sindicatos no han estado en huelga en el último año, los sindicatos llevan en huelga desde hace 14 años", afirma Blanco, recordando unas palabras de Joan Baldoví que pronunció en el año 2012.

"Joan Baldoví que votó en contra de este modelo que hoy tenemos (es muy doloroso tener que recordarlo, pero es importante para el contexto) dijo que este modelo de liberalización, este, iba a suponer un empeoramiento de la calidad del servicio y una disminución de la seguridad y los recortes en el empleo y condiciones laborales de los trabajadores".

E insiste: "Lo dijo Baldoví en el año 2012, igual que otros diputados y diputadas, que se hicieron eco de las reivindicaciones de los profesionales y las profesionales del sector ferroviario. Hace 14 años y hoy estamos en estas".

Y por supuesto, añade Blanco, que hay que exigir al actual ministro responsabilidades, pero hay que contextualizar, además, el momento que se está viviendo en el sector ferroviario. Y cuando digo que hay que hacer un parón, lo digo honestamente. Hay que hacer un análisis serio", concluye Blanco. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle esta intervención.

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