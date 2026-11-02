Ada Colau pide un Pacto de Estado tras las elecciones e insiste en que Puente asuma "responsabilidades políticas"

¿Qué ha dicho? "Óscar Puente ha hecho ya alguna rueda de prensa, ha dado muchos detalles técnicos, pero creo que tiene que explicarse delante del Congreso y creemos también que debería asumir responsabilidades", ha asegurado Colau.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la presidencia del gobierno, ha solicitado un Pacto de Estado tras las elecciones generales del 29N, destacando la necesidad de asumir responsabilidades políticas tras el accidente ferroviario de Urda. Colau enfatiza que es crucial hablar de soluciones concretas y reconstruir la confianza, comenzando por asumir responsabilidades y proponiendo soluciones. Frente Amplio ha propuesto un gran pacto de Estado, incluyendo la fusión de Renfe y Adif para resolver problemas generados por su separación. También aboga por revertir externalizaciones y aumentar el personal ferroviario. Colau espera que el ministro Óscar Puente dé explicaciones y asuma responsabilidades en el Congreso.

La candidata a la presidencia del gobierno de Frente Amplio, Ada Colau, ha pedido este lunes en una entrevista en Al Rojo Vivo un Pacto de Estado tras las elecciones generales del 29N. Además, ha insistido en que el ministro Óscar Puente tiene que asumir "responsabilidades políticas" tras el accidente ferroviario de Urda.

Colau ha señalado que cree que es el "momento de hablar de soluciones concretas". "El mismo presidente Sánchez lo ha dicho, que era inadmisible, inasumible, que hubiera dos accidentes tan graves en menos de un año en el mismo tramo del AVE y que además se había roto la confianza", ha señalado.

Así, ha apuntado que "hay que reconstruir la confianza". "Reconstruir la confianza tiene un primer paso, que es asumir responsabilidades, pero hay otro segundo fundamental, que es el que hemos presentado hoy después de hablar con representantes sindicales: propuestas de soluciones", ha explicado. De esta manera, ha anunciado que Frente Amplio ha propuesto que haya un "gran pacto de Estado inmediatamente el día después de las elecciones".

Además, al ser preguntada por qué espera Frente Amplio de la comparecencia de este martes en el Congreso de los Diputados del ministro Óscar Puente, Colau ha señalado que esperan "lo que espera la ciudadanía en general". "De un responsable de gobierno se espera información, transparencia y responsabilidad. Óscar Puente ha hecho ya alguna rueda de prensa, ha dado muchos detalles técnicos, pero creo que tiene que explicarse delante del Congreso y creemos también que debería asumir responsabilidades", ha añadido.

Al ser preguntada por qué cree que Pedro Sánchez mantiene a Puente al frente del Ministerio, ha señalado que no sabe si "el ministro Puente es el más adecuado precisamente para recuperar esa confianza".

"Nosotros en seguida, desde los ministros de nuestra parte del Gobierno, le trasladamos a Moncloa antes de decirlo a prensa que creíamos que era bueno asumir responsabilidades políticas", ha señalado. "Y, por lo tanto, para empezar a reconstruir la confianza yo creo que es bueno y saludable asumir responsabilidades políticas", ha añadido.

Colau pide que Renfe y Adif se vuelvan a fusionar

Además, ha asegurado que una de las "propuestas básicas" que proponen para ese pacto de Estado es "volver a fusionar Renfe con Adif". "Todos los actores con los que hablamos que conocen el sistema ferroviario señalan que esa separación entre Renfe y Adif genera muchísimos problemas. Por ejemplo, que haya protocolos diferentes, que es algo increíble y absurdo", ha explicado.

"No puede ser que el mantenimiento de una infraestructura crítica, del que depende la seguridad de millones de personas, esté en manos de varias empresas, no de una, sino de varias empresas que persiguen beneficios, que su prioridad no es el bien común, son los beneficios", ha añadido.

Según la candidata de Frente Amplio, "ese operador público, fusionando Renfe y Adif y revertir las externalizaciones, además de aumentar el personal y hacer formación continuada, que es otra demanda que están haciendo los trabajadores, son elementos esenciales para impulsar ese pacto de Estado, al que evidentemente invitaríamos a todos los partidos políticos con las propuestas que consideran pertinentes".

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