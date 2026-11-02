La angustiosa conversación de la piloto con la torre de control antes del accidente aéreo en Florida: "¡Se nos acaba el tiempo!"

Los detalles La principal hipóteis sobre la causa del accidente apunta a la formación de hielo en las alas del avión. La piloto había solicitado cambiar la cota de vuelo porque había precipitaciones.

Un trágico accidente aéreo en Florida ha dejado nueve muertos tras el choque de un Learjet 60 en una zona residencial de Palm Beach. El avión, que despegó del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom con destino a las Bahamas, se estrelló poco después. Un audio revela la desesperada comunicación entre la piloto y la torre de control, donde se escucha "Mayday, mayday" y el aviso de un descenso incontrolado. La principal hipótesis del accidente es la formación de hielo en las alas, ya que la aeronave volaba a temperaturas de -47 grados. La piloto había solicitado cambiar la altitud debido a las precipitaciones.

El audio que ha salido a la luz sobre el trágico accidente aéreo en Florida muestra los instantes previos que vivieron los pasajeros antes de que terminase estrellándose contra el suelo en una zona residencial de Palm Beach.

Nueve personas han fallecido este domingo tras estrellarse el avión privado en el que viajaban. La aeronave, un Learjet 60, se estrelló alrededor de las 12:50 hora local (17;50 GMT) en una zona residencial cercana al barrio de Cresthaven tras despegar en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin (Texas), con dirección al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

El audio que ha salidoa la luz muestra la conversación que mantuvo la piloto con la torre de control antes del accidente. "Mayday, mayday", se le escucha decir, señalando que están empezando a descender a 10.000 pies.

Tras esto, vuelve a comunicarse con la torre de control para declarar la emergencia. "Descendemos a 20.000 pies por minuto", se le escucha decir. "Ante vuestra situación de emergencia, decidme qué necesitáis", es la respuesta que recibe.

Ella, reponde con tono de desesperación, advirtiendo que "van a estrellarse contra el suelo". Desde la torre de control le señalan que están con ella y solicitan comunicación.

"Estamos descendiendo a 22.000 pies y virando. Mira fuera. Se nos acaba el tiempo", es lo último que se le escucha decir a la piloto, pidiendo ayuda de manera urgente ante el inminente choque.

Este tipo de aviones son muy utilizados para trasladarse en EEUU, sobre todo en las empresas. El hielo es la principal hipótesis que se maneja en este accidente, y es que había una temperatura exterior de -47 grados. Un hecho que había provocado que la piloto solicitase cambiar la cota de vuelo porque había precipitaciones.

Desde el avión, se había dado aviso de que tenían hielo en las alas, por lo que esta es la principal causa que se baraja del accidente.

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