Afra Blanco, tras los mensajes que Pradas ha aportado a la jueza: "Esto es una historia de terror: Mazón estaba literalmente de cachondeo sabiendo que ya había muertos"

"Para mí esto es una historia de terror, y si lo es para mí, no me quiero imaginar para las familias de las 229 víctimas", afirma en Al Rojo Vivo la sindicalista y analista Afra Blanco. En el vídeo, todos los detalles de su intervención.

Tras conocer los nuevos mensajes que Salomé Pradas se intercambió tanto con Carlos Mazón como con su ya su exjefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, el día de la DANA y que ahora ha aportado a la jueza de Catarroja, la sindicalista Afra Blanco responde de forma contundente: "Para mí esto es una historia de terror, y si lo es para mí, no me quiero imaginar para las familias de las 229 víctimas".

Uno de los mensajes más relevantes es aquel en el que Pradas le indica a Cuenca que empiezan a ser notificados de los primeros fallecidos por la catástrofe: "Nos informan de un fallecido en Utiel", le escribe a las 16:28. Y éste minutos después le responde con lo que le ha dicho Mazón: "Igual a las 19 hrs vamos a 112 (Cecopi)". Un mensaje que el mismo Mazón trasladó a Cuenca a las 16:48, es decir, estando aún en El Ventorro. Recordemos que no llegó al Cecopi hasta las 20:28.

"Lo cierto es que nos encontramos con un señor Mazón que estaba literalmente de cachondeo sabiendo ya que había muertos y que había avisos", añade Blanco, señalando que está siendo "más escrupulosa" de lo que él fue en aquellas horas con su pueblo.

"Cada uno de nosotros, con la información que él tenía, se dónde estaríamos. Y no estaríamos de cachondeo en una comida en El Ventorro con una periodista o con un empresario o con quién fuera (...) no acabo de entender tampoco los cómplices de esta gran mentira, incluyendo a Pradas, a la propia Maribel Vilaplana, al nuevo president y a su socio Vox", concluye Blanco. En el vídeo podemos ver al completo sus palabras.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.