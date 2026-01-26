Afra Blanco, sobre las acusaciones a Puente: "¿Sabéis cómo uno no se equivoca? No dando explicaciones, ni ruedas de prensa, ni informando según avanza la explicación"

"Yo prefiero a un ministro que va dando las explicaciones, incluso las matizaciones", asegura contundente la sindicalista Afra Blanco. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

"¿Sabéis cómo uno no se equivoca? Estando callado. No dando ruedas de prensa y no dando explicaciones ni informando, según avanza la investigación [del trágico accidente de Adamuz]. Yo prefiero a un ministro que va dando las explicaciones, incluso las matizaciones", asegura contundente la sindicalista Afra Blanco tras las acusaciones que se han verttido sobre el ministro Óscar Puente.

El PP, incluso el líder nacional Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, han pedido la dimisión de Óscar Puente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha ido más allá y ha aprovechado para pedir también la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Feijóo, por su lado, comparaba al ministro de Transportes con el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

"Yo creo que si se van a pedir dimisiones, seamos serios", apunta Blanco, señalando la noticia que hace apenas tres días recordaba 'elDiario.es': en el accidente de Angrois, en 2013, con Feijóo al frente de la Xunta de Galicia, "vetó la Comisión de Investigación [del accidente]. ¿Le pedimos la dimisión?", pregunta Blanco.

"¿Le pedimos también a Ayuso la dimisión teniendo a Carlos Mur, esta mañana, declarando por los 'protocolos de la vergüenza'? Ella está pidiendo la dimisión de alguien cuando aún no sabemos qué ha pasado ni si hay aún responsabilidades políticas", sentencia Blanco.

