Choque político en Italia por la llegada del ICE de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: "Se trata de una milicia que mata"

¿Qué tienen que ver Italia, los Juegos de Invierno y el ICE? Suena completamente surrealista, pero Estados Unidos (EEUU) ya ha confirmado que sus agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán presentes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina en colaboración con otros servicios de seguridad estadounidenses y bajo la autoridad italiana.

La noticia la ha adelantado al líder regional de Lombardía, donde se van a celebrar los Juegos, que ha desvelado que la delegación estadounidense va a ir acompañada de esos agentes del ICE por su seguridad. Han aclarado, además, que no van a hacer operaciones de control de migración en Italia.

Según fuentes de la Embajada de EEUU en Roma citadas por medios italianos, ya en anteriores eventos olímpicos varias agencias federales han prestado apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática, entre ellas Homeland Security Investigations, la componente investigativa del ICE. Así, han señalado que, "obviamente, el ICE no lleva a cabo operaciones de control de la inmigración en países extranjeros sino que apoya al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los EEUU y al país anfitrión en el proceso de verificación y mitigación de los riesgos procedentes de organizaciones criminales transnacionales".

Las declaración, sin embargo, contradice las palabras del ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, quien ha asegurado que el ICE "no operará en territorio italiano". "El orden y la seguridad pública en el territorio italiano los garantiza el Estado italiano", ha declarado el ministro a los medios locales, calificando de "polémica basada en nada" las críticas sobre un supuesto despliegue del cuerpo estadounidense.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, ha intentado rebajar la tensión política generada por el posible despliegue de este cuerpo de seguridad estadounidense en suelo italiano anunciando un encuentro entre Piantedosi con el embajador estadounidense en Roma para clarificar la situación. "Aclaremos: no es que vengan a mantener el orden público en la calle. Vienen a colaborar en las salas operativas", ha explicado Tajani ante las preguntas de los medios locales.

La presencia de los miembros del cuerpo aduanero estadounidense ha suscitado preocupación en Italia en medio de sus redadas contra inmigrantes ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Minneapolis y el reciente el asesinato de Alex Pretti por disparos de sus agentes. La idea de un despliegue del ICE ha despertado asimismo el rechazo de la oposición italiana, empezando por la senadora del Partido Demócrata (PD) Cristina Tajani, quien ha denunciado que la imagen proyectada por este cuerpo en los últimos meses es "lo más alejado del espíritu de inclusión y convivencia" propio de una cita olímpica.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, ha afirmado este martes en declaraciones a la radio 'RTL 102.5': "Como italiano, antes incluso que como ciudadano milanés, no me siento protegido por Piantedosi, que dice que aunque vinieran los agentes de la ICE para los Juegos Olímpicos, no habría ningún problema. Se trata de una milicia que mata".

"Es una milicia que entra en las casas de la gente firmando el permiso, está claro que no son bienvenidos en Milán. ¿Podremos decirle no a Trump por una vez? Los agentes de la ICE no deben venir a Italia porque no están alineados con nuestra forma democrática de garantizar la seguridad", ha agregado. Italia acoge del 6 al 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades alpinas de Milano y Cortina (norte) con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo.

