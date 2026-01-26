Ferreras, tras comparar Feijóo a Puente con Mazón: "Esta comparativa es muy peligrosa porque Mazón estaba de cachondeo en El Ventorro"

"Óscar Puente decía que le compararan con Mazón, cuando la realidad es que habría que compararle con la consejera de Emergencias (Salomé Pradas)", ha asegurado Alberto Núñez Feijóo; una comparación que analizan en la mesa de Al Rojo Vivo. En el vídeo, los detalles.

Una semana después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, en la que 45 personas han perdido la vida, el PP señala pide la dimisión del ministro, Óscar Puente. Isabel Díaz Ayuso también ha aprovechado para pedir una vez más la dimisión de Pedro Sánchez: "En realidad, quien debería empezar por dimitir es el jefe de Puente, Pedro Sánchez, que nuevamente delega en sus escudos su responsabilidad".

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, cuando pedía la dimisión del ministro de Transportes, realizaba una comparación un tanto "peligrosa", tal como han admitido el periodista Carlos E. Cué, de El País, y el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras.

Según declaraciones del líder nacional del PP de ese mismo lunes en la COPE: "Ayer Puente decía que le compararan con Mazón, cuando la realidad es que habría que compararle con la consejera de Emergencias (Salomé Pradas)".

El periodista Carlos Cué asegura que esa comparación es "arriesgada" para Feijóo porque "meterse en ese jardín... Realmente la gestión de la DANA no pudo ser peor".

De este modo, recuerda Cué que en su entrevista de este domingo a Puente, en su periódico junto a otros compañeros, el ministro explicaba que la gestión de Mazón y de su consejera (Salomé Pradas) ayudó o contribuyó a empeorar las cosas, mientras que, por ahora, aseguraba Puente, no había ninguna evidencia de que la gestión del Gobierno haya empeorado las cosas: "Si hay una evidencia, Puente se tiene que ir", afirma, no obstante, Cué.

Ferreras destaca también esas palabras de Feijóo: "Ese comparativo me parece muy peligroso porque, entre otras cosas, Mazón estaba de cachondeo en El Ventorro y desaparecido", afirma. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

