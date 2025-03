Afra Blanco, tras el acuerdo de Mazón con la ultraderecha: "No sé cuántas oportunidades le vamos a dar al PP: si hablas como Vox, igual es que de moderado..."

Carlos Mazón se ha apuntado a las tesis de Vox para sacar adelante los Presupuestos en la Comunidad Valenciana. Para ello, se ha apuntado al negacionismo climático y ha criticado, incluso el Pacto Verde que apoya su partido y que lidera Ursula von der Leyen, del PPE.

"Y su partido, el PP, le avala y le apoya", critica la sindicalista Afra Blanco: "No sé cuántas oportunidades le vamos a dar al PP. Porque si tú acuerdas con Vox, no con el PNV; si negocias con Vox, no con el PNV; si hablas como Vox y defiendes las tesis de la extrema derecha, igual es que de moderado ya no te queda nada, igual es que te has convertido en extrema derecha".

"Por eso digo que no sé cuántas oportunidades más le vamos a dar al PP, que realmente está reventando los valores democráticos", finaliza Blanco. En el vídeo podemos ver completa su intervención.