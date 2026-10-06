El abogado de Puigdemont señala que volverá "cuando se aplique la amnistía": "Faltan varias cosas"

El contexto El juez del Supremo ha dictado un auto en el que deja sin efecto, hasta nueva resolución judicial expresa, las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat catalana.

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha considerado una "buena noticia" que el juez del Supremo Pablo Llarena haya suspendido las órdenes de detención contra el expresidente catalán. No obstante, Puigdemont no planea regresar hasta que se aplique la amnistía, ya que aún faltan pasos importantes: el Tribunal Constitucional debe dictar sentencia y, posteriormente, el juez Llarena deberá remitir el caso a la Sala de lo Penal. Boye coincide con Llarena en levantar la medida cautelar, pero subraya que el proceso aún no ha concluido. En cuanto a las elecciones, Puigdemont podría integrarse en las listas de Junts, aunque las decisiones políticas las toma el partido.

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha calificado como una "buena noticia" que el magistrado de la Sala Penal del Supremo Pablo Llarena haya dictado un auto en el que deja sin efecto, con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa, las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat catalana.

Sin embargo, ha destacado que todavía no tiene intención de volver. "Lo hará cuando se aplique la amnistía", ha destacado, explicando que lo que ha sucedido es una buena noticia pero "faltan varias cosas".

En concreto, ha indicando que lo que ahora ha ocurrido es que se ha levantado una medida cautelar. Sin embargo, ahora falta que el Tribunal Constitucional dicte la sentencia, que el Tribunal Supremo tenga los fundamentos del Constitucional, y que en base a eso el juez Llarena eleve el procedimiento a la Sala de lo Penal que es la competente para aplicarle la amnistía a Puigdemont.

Boye destaca que tener el fallo ya habilitaba al magistrado para levantar la medida cautelar como ellos habían pedido. "Comparto el criterio del juez Llarena, sin que sirva de precedente", ha confesado. "Ahora es cuando corresponde leer la sentencia del Constitucional, que todavía no existe, y sobre esa base decir si va a aplicar la manistía", ha señalado, recordando que él no puede hacerlo y tendría que enviarlo a la Sala de lo Penal.

Sobre a si Puigdemont formará parte de las listas de Junts para las elecciones generales convocadas el 29 de noviembre, el abogado ha destacado que él siempre ha podido formar parte de las listas. "Las decisiones políticas de Junts las toma Junts, y tiene una fantástica candidata que parece que a Pedro Sánchez le da miedo", ha destacado.

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