Un polémico vídeo muestra cómo unos padres enseñan a sus hijos a masturbarse

WatchCut, una empresa de producción de vídeos de Seattle (Estados Unidos), planteó a un grupo de padres y madres realizar un vídeo donde explicaran a sus hijos qué es la masturbación y cómo se practica. El vídeo cuenta con 5.000 comentarios a favor y en contra en Facebook y 16.000 'me gusta' y más de 81.000 'no me gusta'.

En solitario o en pareja, diversos padres y madres aparecen en el vídeo intentando explicar a sus hijos, que no tienen más de 12 años, qué es la masturbación. Además, durante los testimonios, se incluyen confesiones sobre esta práctica y les enseñan juguetes y cómo utilizarlos.

Este polémico vídeo ha dado lugar a un debate en las redes sobre si es conveniente o no abordar estos asuntos con niños de edades relativamente cortas. Hay opiniones que califican de "maravillosa" este tipo de prácticas, otros consideran que "estos niños parecen demasiado pequeños para hablar de estos temas" y el punto medio que afirma estar de acuerdo con hablar de estos temas pero que enseñarles juguetes de este tipo es demasiado.