Rigoberta Bandini era una de las favoritas para representar a España en Eurovisión gracias a su tema 'Ay mamá', que se ha convertido en un himno del feminismo y un canto homenaje a todas las madres. Sin embargo, la artista no será quien represente a nuestro país en Turín, ya que el voto del jurado decidió que fuese Chanel quien represente a nuestro país.

Pese a esto, es incuestionable la repercusión que ha tenido la canción 'Ay mamá'. Los vídeos de las actuaciones de Rigoberta Bandini en la seminifinal y final del Benidorm Fest suman más de seis millones de visualizaciones, y su éxito es tal, que hay artistas que ya han comenzado a hacer sus propias versiones del tema, entre los que se encuentra el cantante Mario Jefferson, cuyo vídeo interpretando la canción poniendo las voces de Dani Martín, Mónica Naranjo, Shakira, Amaral o Amaia Montero, se hizo viral en pocas horas.

Ahora, el quipo de Polònia se ha lanzado a hacer su propia versión con el título 'Ay papá', un tema que protagoniza Rigoberto Borboni, en el que un peculiar Felipe VI lamenta que el rey emérito quiera volver a España y le pide que se quede en Emiratos Árabes.

En su último programa, el espacio de humor satírico de la TV3 catalana presenta 'Ay papá' con 'Alaska' como presentadora, que da la bienvenida al 'Benidorm Fest', "un festival con un sistema de votación tan dudoso" que, a su lado, su peluca, tal y como la artista señala, "parece de verdad". Así, 'Alaska' da paso a los siguientes participantes del festival, quienes "llevan representando a España desde hace muchos años".

De esta forma, 'Alaska' pide un fuerte aplauso para Rigoberto Borboni. El protagonista de 'Ay papá' aparece en el escenario con un look similar al de Rigoberta en el Benidorm Fest, aunque en lugar de un velo blanco, Borboni lleva una bandera de España. La canción comienza con 'Felipe VI' destacando que el rey Juan Carlos I se ha ido de España "huyendo de la Fiscalía", y le pide que le haga "el favor" de no complicarle "más la vida".

"A ti que tienes siempre un AVE en la Meca, y te has llevado comisión por tantas guerras. ¡Escúchame! Papá, papá, papá, no vuelvas por acá, vas con la chorra fuera al puro estilo 'Pornohub'", prosigue el 'sketch', momento en el que también aparecen en el escenario la reina Letizia Ortiz, seguida de la reina Sofía y la princesa Leonor.

La canción continúa con los cuatro pidiendo al emérito que no vuelva, ya que, según dicen, "ya hay bastante con el pollo de Cristina". Y en lugar de una teta gigante, como aparecía durante la actuación de 'Rigoberta Bandini', estos protagonistas de la familia real sacan unas "enormes pelotas" al escenario. "No sé por qué son tan enormes tus pelotas. Sin ellas no habría que mentir como idiotas", afirman, para terminar la actuación dando saltos e imitando los movimientos de Rigoberta Bandini en su actuación en el Benidorm Fest. Puedes ver la parodia de 'Ay mamá', en este vídeo.