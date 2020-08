James Rhodes ha hecho las delicias de sus seguidores con una de sus versiones más aplaudidas hasta ahora. El pianista respondió a la petición de uno de sus seguidores, que le pidió que tocase alguna canción de Extremoduro.

Ni corto ni perezoso, Rhodes se lanzó a su piano, versionando la canción 'Stand by' del mítico grupo, cuya despedida de los escenarios está en el aire por la pandemia del coronavirus.

El vídeo ya acumula más de 700.000 reproducciones, aunque no se quedó ahí. En esa sesión, también se animó a versionar grandes canciones de otros artistas.

Tras Extremoduro, le llegó el turno a otro mítico, Joan Manuel Serrat, escogiendo de su repertorio la canción 'Aquellas pequeñas cosas'. A continuación, tocó el tema 'Los dinosaurios' de Charly García.

Antes, también tuvo tiempo de versionar la mítica canción de Queen 'Love of my life', agradeciendo al legendario guitarrista Brian May ese “temazo”.

Toda una sesión improvisada aplaudida por sus seguidores y cuya recepción sorprendió al propio Rhodes.