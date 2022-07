Eran las 11:25 de la mañana. Todas las miradas se dirigían al primer ministro británico, Boris Johnson, que estaba a punto de dimitir. Sin embargo, un popular activista ha logrado robarle el protagonismo al político por un momento. Steve Bray ha encendido en plena retransmisión en directo de los periodistas su altavoz al ritmo de la banda sonora de la serie 'El show de Benny Hill', que es ahora también la del adiós de Johnson.

A las 12.30 hora local (11.30 GMT), ante el clásico atril delante del número 10 de Downing Street desde el que los primeros ministros hacen sus grandes anuncios, Johnson ha dado la noticia de la jornada. Una renuncia, pese a todo, que ni siquiera contentó a muchos en sus propias filas y en la oposición, pues no saldrá de Downing Street hasta dentro de varios meses, cuando los "tories" hayan escogido a un nuevo líder que automáticamente asumirá las riendas del Gobierno.

Para entonces, los vídeos de los reporteros intentando no confundirse con la divertida melodía del altavoz del activista ya circulaban por las redes sociales.

Y el autor de la divertida escena no ha dudado en subir un vídeo en su cuenta de Twitter. Como se puede ver a continuación, el activista británico ha aprovechado la acústica de un parking subterráneo para difundir el sonido de la canción del show de Benny Hill. Steve Bray sujetaba un cartel con el siguiente lema contra Johnson: "Get your Johnson out of our democracy!" (lo que en español significa: "¡sacad a Johnson de nuestra democracia!").

Junto a la imágenes compartidas, el activista ha incorporado la explicación de su divertido gesto. "Sólo porque me lo pidió Hugh Grant estoy hoy aquí en el circo mediático de College Green con la melodía de Benny Hill", confiesa él mismo. Así es, la actuación Bray respondía a un tuit que el conocido actor había publicado esta mañana en la que le preguntaba si tenía a mano la música de Benny Hill.