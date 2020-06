El cantante Enrique Bunbury se ha pronunciado después de la polémica desatada la pasada semana tras promocionar el 'Día de Acción Global' contra Bill Gates, el creador de Microsoft. Se trata de la iniciativa global #ExposeBillGates, que pretende denunciar que el magnate quiere "controlar el mundo" con la vacuna contra el COVID-19.

El cantante español ahora asegura que ha sido víctima de una "lapidación" por mostrar su apoyo a esta campaña y apunta que simplemente se hizo "eco de una movilizaciones globales para todos aquellos que dudan de las intenciones de Bill Gates".

"Al cartel que retuiteé no le añadí ni una sola palabra. O sea, la verdad es que, yo no dije absolutamente nada. Pero, que la realidad no fastidie una buena lapidación, ¿cierto?", ha señalado en una "carta abierta". En este sentido ha recordado que es un "firme defensor de la libertad de expresión" y apunta que "jamás llamaría a alguien imbécil" por pensar de forma diferente: "Culpable soy de lo que escribo y digo, de lo que entiendas, no".

A pesar de ello, en el mismo escrito, Bunbury asegura que "no hay nada de conspiración" -así han calificado algunos la campaña contra Bill Gates- denuncia que "se utiliza muy alegremente ese término teórico para desestimar una opinión que no cuadra con la generalista".

"Son sus palabras las que son cuestionadas por muchas personas en el planeta. Puedes dudar de sus intenciones o creer en la bonbada de sus actos a pie juntillas. Pero los datos están ahí, sólo es cuestión de valorarlos, según tus códigos morales o filosóficos", ha señalado el cantante.

Miguel Bosé, también crítico con Gates

Bunbury no es el único artista español que ha promocionado la campaña contra Bill Gates. Recientemente, Miguel Bosé generó un gran revuelo en redes sociales con una serie de declaraciones en las que defendía que el coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos" y que Bill Gates "en el pasado habló reiteradamente de más, sobre su proyecto de vacunas que portasen microchips o nano bots para obtener todo tipo de información de la población mundial con el sólo fin de controlara".

Bosé organizó un hilo de Twitter en el que fue añadiendo todas las explicaciones que apoyarían esta teoría. A las vacunas contra el COVID-19, según él, se "podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado 'polvo inteligente'" para atentar "contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento".

Tras ello, se activaría "la red 5G, clave en esta operación de dominio global". El cantante no sólo defendía esta teoría contra el creador de Microsoft, sino que también aseguró que Pedro Sánchez estaba siendo "cómplice de este plan macabro y supremacista".