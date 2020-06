Solo unos días después de afirmar que el coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos", Miguel Bosé ha cargado contra Pedro Sánchez y contra las vacunas en las que se está trabajando para tratar a los pacientes con COVID-19. Lo ha hecho en un hilo de Twitter, en el que ha asegurado que desde el Ejecutivo "están atentando contra nuestra salud sin consentimiento".

En una publicación en redes sociales ha señalado que la farmacéutica Gavi, que trabaja en una de las vacunas contra el coronavirus, "es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES". Una organización que, según él ha "causado víctimas en todo el mundo" con sus tratamientos.

Pero el cantante ha ido más allá, apuntando que Bill Gates "en el pasado habló reiteradamente sobre su proyecto de vacunas que portasen micro chips o nano bots para obtener todo tipo de información de la población mundial". A estas vacunas, según el cantante, se les "podrían añadir también diversos metales, aún más tóxicos de los que ya incluyen, adyuvantes ilegales o el llamado 'polvo inteligente'" para atentar "contra nuestra salud y sin nuestro consentimiento".

Una vez concluido este proceso, Miguel Bosé considera que podrían activar "la red 5G, clave en esta operación de dominio global", para que los ciudadanos sean "borregos a su merced y necesidades". En este sentido, ha destacado que "Pedro Sánchez se ha hecho cómplice de este plan macabro y supremacista".

"Solo pretendo informar sobre la situación anunciada hacia la cual, entre otras fechorías, se nos está conduciendo. Yo digo 'no' a la vacuna, 'no' al 5G y 'no' a la alianza España-Bill Gates", ha sentenciado en un hilo de publicaciones que puedes leer a continuación.