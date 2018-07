Un abuelo se convierte en fenómeno viral tras pedir 98 'me gusta' por su cumpleaños

RETO SUPERADO CON CRECES

Alfred Birch, un anciano estadounidense, ha batido un reto en la celebración de su 98 cumpleaños. El abuelo publicó en Facebook una foto pidiendo a los usuarios de la red social que la compartieran. En la foto se podía ver a Alfred sosteniendo un cártel que decía: "Mi hija no cree que pueda conseguir 98 'me gusta' por mis 98 años. ¿Podéis probar que se equivoca? Por favor." En menos de 24 horas la foto tenía más de 100 'me gusta' y en 10 días ya lleva más de 34.000. El abuelo se ha convertido en todo un fenómeno viral.