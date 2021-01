A la Cañada Real han llegado ya las camas del recurso de emergencia para las familias más vulnerables que allí habitan. Este albergue improvisado se ha montado en una antigua fábrica de muebles convertida en centro social, con capacidad para 600 personas. "Hemos traído unas 400 camas. Estamos viendo cómo podemos colocarlas en el recinto", ha explicado uno de los trabajadores de Cruz Roja.

"Ante la situación de la Cañada Real, el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado tres centros dotados con más de 600 camas, ampliables si fuera necesario. Así mismo, las familias podrán llamar al teléfono 91 360 62 19 para ser atendidos con la máxima urgencia", ha expuesto el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, a través de redes sociales.

Un trabajador ha acompañado a laSexta para mostrar las diferentes estancias habilitadas. Además, ha explicado los problemas que están tratando de solventar; especialmente, en lo relativo al suministro eléctrico. Pero ¿querrán los vecinos de la Cañada Real alojarse allí y abandonar sus casas? Algunos, de momento, se niegan a aceptar el traslado al centro social.

"Una ayuda siempre es buena, pero esto es lavarse las manos. No vamos a dejar nuestras casas", consideran. El Ayuntamiento de Madrid asegura que hay un protocolo para evitar contagios. También, que en el caso de que falte sitio disponen de un polideportivo en Vallecas donde ya han llevado material. Así, se ha dejado todo preparado para que el temporal no genere un mal mayor en la situación, ya dramática, de los vecinos de la zona.

Los cortes de luz de la Cañada han puesto de relieve un nuevo punto de confrontación entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha pedido a la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que solicite el despliegue de la UME para que, mediante grupos electrógenos, suministren energía.

Iglesias es un irresponsable y muestra un alto grado de desconocimiento"

"Es una situación de responsabilidad criminal y actuaremos en consecuencia si la Comunidad de Madrid no toma medidas de inmediato", ha apuntado Enrique Santiago, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Petición que a la Comunidad no le ha sentado bien. "Iglesias es un irresponsable y muestra un alto grado de desconocimiento", ha criticado Enrique López.

El consejero de Justicia ha apuntado a unas supuestas plantaciones de marihuana el aumento del consumo eléctrico y ha solicitado tanto a la Delegación como al Gobierno que intervengan. "Es un tema muy sencillo de solucionar: acabar con las plantaciones ilegales que están provocando ese sobrecoste. Hay que atenderlo desde el punto de vista criminal", ha añadido López.

Sin embargo, para Delegación de Gobierno esto no es tan evidente. "Los informes de la Policía dicen que la causa de la falta de luz no son esas plantaciones ilegales", ha destacado José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid. Además, desde Podemos han recordado que en 2017 la Comunidad firmó un pacto en el que se comprometía a garantizar suministro eléctrico a los vecinos. Algo que, evidentemente, no ha pasado.

Y ¿qué es lo que dice Naturgy, la compañía que aporta el suministro eléctrico a esta zona? Que solo hay cuatro instalaciones legales, que algunos de sus vecinos dicen que se han intentado dar de alta, pero que, al tratarse de un campamento ilegal, no cuentan ni con la cédula de habitabilidad, ni con las medidas de seguridad necesarias.

Sin embargo, compañía ha detectado que consumo que se ha generado por las 1.500 viviendas que hay allí es el equivalente a lo que consumirían 10.000. Es decir, que cada vivienda está realizando un consumo eléctrico siete veces superior al normal de cualquier hogar.