Cientos de personas recorren Madrid contra el "deterioro intencionado" de la sanidad pública y apuntan al PP de Ayuso

El contexto Los más de 100 colectivos y entidades adheridas han reclamado "la universalidad, sostenibilidad y financiación adecuada" del ámbito público para "frenar la privatización y recuperar lo privatizado".

Cientos de personas han salido este domingo a las calles de Madrid, convocados por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), CC.OO. y UGT, para denunciar el "deterioro intencionado" de la sanidad por parte del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso.

A la manifestación, que ha comenzado a las 12:00 horas en el Paseo del Prado a la altura del ministerio de Sanidad en dirección a la Puerta del Sol, también han asistido el secretario general del PSOE-Madrid, Óscar López, y las portavoces de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el Ayuntamiento, Rita Maestre.

Bajo el lema 'Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos', los más de 100 colectivos y entidades adheridas han reclamado "la universalidad, sostenibilidad y financiación adecuada" de la Sanidad Pública para "frenar la privatización y recuperar lo privatizado".

Por su parte, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino, quien ha encabezado la manifestación junto a los representantes del resto de colectivos convocantes, ha lamentado que la Comunidad gaste "500 euros por debajo" de la inversión sanitaria en España y ha recordado la 'Marea Blanca' que en 2012 "consiguió parar el intento de privatización por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre".

"No vamos a parar, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir denunciando hasta que se sienten a cambiar esta política sanitaria. Porque sabemos cuál es la solución, que no es otra que aumentar la financiación, aumentar los profesionales y poner en el centro del sistema a la atención primaria", ha declarado.

