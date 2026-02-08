Un hombre mata a otro de 46 años con un arma de fuego y se entrega a la Guardia Civil en Catarroja, Valencia

Los detalles Tras desplazarle al lugar una patrulla del puesto principal de Alfafar-Catarroja, se ha encontrado a la víctima muerta con signos de violencia, principalmente en el cráneo y heridas compatibles con un arma de fuego.

Un hombre se ha entregado a la Guardia Civil tras presuntamente matar a un vecino de Catarroja, Valencia, de 46 años, con un arma de fuego. Inicialmente huyó, pero horas después se entregó en el lugar del crimen. El incidente ocurrió alrededor de las 11:20 horas, y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias movilizó un SAMU que solo pudo confirmar la muerte de la víctima. La Guardia Civil, alertada por un hombre desmayado y ensangrentado en las escaleras de un edificio, encontró al fallecido con signos de violencia en el cráneo y heridas de bala. Un amigo del fallecido lamentó que "lo mataron por poner la música alta".

"Trabajábamos juntos en la obra, era bueno, era mi amigo y lo han matado por poner la música alta. Eso no se hace", ha expresado tras lo ocurrido Eduardo, amigo del fallecido, mientras que otro vecino del edificio ha declarado que "es increíble que ocurra algo así".

