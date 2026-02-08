Ahora

Con un arma de fuego

Un hombre mata a otro de 46 años con un arma de fuego y se entrega a la Guardia Civil en Catarroja, Valencia

Los detalles Tras desplazarle al lugar una patrulla del puesto principal de Alfafar-Catarroja, se ha encontrado a la víctima muerta con signos de violencia, principalmente en el cráneo y heridas compatibles con un arma de fuego.

Lugar del suceso en CatarrojaLugar del suceso en CatarrojaAgencia EFE
Un hombre se ha entregado a la Guardia Civil tras presuntamente matar con un arma de fuego a un vecino de Catarroja (Valencia) de 46 años. Aunque en un principio ha huido, horas después se ha entregado a los agentes en el lugar del crimen, según ha confirmado el Instituto Armado.

El suceso ha ocurrido en torno a las 11:20 horas de en el municipio valenciano, lugar al que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha movilizado un SAMU, que solo ha podido confirmar el fallecimiento de la víctima.

Por su parte, la Guardia Civil ha informado a EFE de que han sido alertados de que en las escaleras de un edificio de Catarroja había un hombre desmayado y ensangrentado. Tras desplazarse hasta el lugar del suceso una patrulla del puesto principal de Alfafar-Catarroja, los agentes han encontrado al hombre muerto con signos de violencia, principalmente en el cráneo, y heridas compatibles con arma de fuego.

"Trabajábamos juntos en la obra, era bueno, era mi amigo y lo han matado por poner la música alta. Eso no se hace", ha expresado tras lo ocurrido Eduardo, amigo del fallecido, mientras que otro vecino del edificio ha declarado que "es increíble que ocurra algo así".

