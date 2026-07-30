La viuda del cocinero del 'City of Plymouth' desconoce por qué limpió el camarote de Anglés: "No era su trabajo"

La decisión de Alberto Sisi de limpiar la estancia en la que había permanecido encerrado Antonio Anglés despertó nuevas sospechas sobre lo ocurrido a bordo del mercante. Su viuda admite que desconoce por qué lo hizo: "No sé nada de eso".

Después de que el principal sospechoso del crimen de Alcàsser escapara del barco, la Policía interrogó al capitán y al resto de los 12 tripulantes mientras los perros rastreaban la embarcación en busca de cualquier pista.

Uno de los episodios que más dudas ha generado es el protagonizado por Alberto Sisi, el cocinero del barco, fallecido años después. Según reconstruye la docuserie 'Anglés: Historia de una fuga', que laSexta vuelve a emitir esta noche, era el encargado de llevar comida a Anglés y, en ocasiones, incluso permitía que pasara un tiempo en la cantina.

El día de la desaparición del fugitivo, ambos permanecieron durante un tiempo en ese espacio tomando un té. Más tarde, cada uno se retiró a su camarote, situados uno frente al otro. Sin embargo, cuando fue interrogado por la Policía en Liverpool, Sisi aseguró que no escuchó nada que pudiera indicar que Antonio Anglés había escapado.

A ese testimonio se sumó un gesto que llamó especialmente la atención de los investigadores: sin que nadie se lo pidiera, el cocinero limpió el camarote en el que había permanecido encerrado Anglés. En este fragmento de la docuserie, la viuda de Alberto Sisi reconoce que nunca entendió aquella decisión. "No sé por qué limpiaría el camarote, ese no era su trabajo, no sé nada de eso", afirma.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a la docuserie Anglés: historia de una fuga, que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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