Crisis en Ceuta
España cierra el paso fronterizo de Melilla con Marruecos en plena crisis migratoria en Ceuta
Los detalles Según informa la agencia EFE, se habría producido un intento de entrada a la carrera en torno a la zona fronteriza, donde se han escuchado disparos.
La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, permanece cerrada, según ha informado la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Según ha podido comprobar EFE en torno a esa zona fronteriza, en la que se habría producido un intento de entrada a la carrera, se escuchan disparos.
Efectivos policiales españoles están conduciendo a varios grupos de personas desde la zona fronteriza.
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