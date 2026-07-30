Ahora

ÚLTIMA HORA

Sigue la evolución de los incendios en España

Crisis en Ceuta

España cierra el paso fronterizo de Melilla con Marruecos en plena crisis migratoria en Ceuta

Los detalles Según informa la agencia EFE, se habría producido un intento de entrada a la carrera en torno a la zona fronteriza, donde se han escuchado disparos.

La Guardia Civil refuerza el dique sur de Melilla, que conforma la frontera sur entre España y Marruecos en la ciudad, que ha sido cerrado al tránsito La Guardia Civil refuerza el dique sur de Melilla, que conforma la frontera sur entre España y Marruecos en la ciudad, que ha sido cerrado al tránsitoAgencia EFE

La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, permanece cerrada, según ha informado la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según ha podido comprobar EFE en torno a esa zona fronteriza, en la que se habría producido un intento de entrada a la carrera, se escuchan disparos.

Efectivos policiales españoles están conduciendo a varios grupos de personas desde la zona fronteriza.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Interior deniega la petición del presidente de Ceuta de decretar la emergencia nacional por la crisis migratoria: "No es posible"
  2. La Comunidad de Madrid confirma que el 'ático secreto' de Ayuso en Chamberí costó 6,3 millones de euros
  3. Última hora de los incendios en España en directo | El incendio de Fermoselle (Zamora) iguala la extensión quemada del de La Vall d'Uixó (Castellón)
  4. La UEFA rechaza el plan de Infantino de vender el Mundial y anuncia que los clubes europeos no participarán en competiciones de la FIFA
  5. La fruta, uno de los alimentos que más se encarecen y que empuja la subida del IPC
  6. Muere el actor Manolo Solo, ganador de un premio Goya, a los 62 años