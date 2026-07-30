Investigan los partos de 24 mujeres en Burgos: comparten residencia y fueron acompañadas por el mismo hombre

Estas mujeres viven en dos domicilios situados en Medina de Pomar y Villarcayo, en Burgos. Desde el centro hospitalario detectaron un patrón que hizo que saltaran todas las alarmas.

La Policía Nacional está investigando unos hechos ocurridos en el Hospital Universitario de Burgos. En este centro hospitalario se han producido 24 partos de mujeres de origen brasileño y procedentes de Bélgica.

"Y todas acompañadas del mismo señor", añade Leo Álvarez, "un señor que dice ser el padre de esos hijos". Las mujeres comenzaron a llegar a este hospital en mayo. "La Policía Nacional está investigando qué está sucediendo y por qué", señala Álvarez.

Álvarez indica que se debe investigar qué hay detras de este suceso. Pedro de la Fuente, subdelegado de Gobierno en Burgos, ha explicado que en primavera se produjo el primer caso. "Gran parte son mujeres regularizadas y, en ocasiones, empadronadas en la zona", ha indicado.

Todas las mujeres figuran en dos domicilios, situados en Medina de Pomar y Villarcayo, y, además, todas acudieron con el mismo hombre al hospital, algo que despertó las alarmas en el hospital. Beatriz de Vicente indica que, en estos hechos, hay varios elementos clave: que todas comparten origen, que sus embarazos han sido monitorizados en Bélgica, están todas centralizadas en los mismos domicilios y que hay un hombre que une todo.

"¿Ese hombre quién es?", se pregunta la abogada. De Vicente también cuestiona qué puede haber detras de estos partos. "Detrás hay un montón de bebés en un país como el nuestro que penaliza fuertemente la subrogación de embarazo", indica. "A mí me suena a trata de seres humanos, adopciones ilegales", sentencia, "creo que esos niños vienen aquí para acabar en familias que quieren saltarse los trámites de una adopción".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido