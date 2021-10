Una vez más Idealista lo ha vuelto a hacer. Una agencia inmobiliaria ha publicado el anuncio de un habitáculo de 18 metros cuadrados que quieren hacer pasar por una vivienda en Madrid. Y no solo eso, además cobran 850 euros al mes por él. Asimismo, en el supuesto de que quieras alquilar este espacio, tendrás que fiarte del anuncio y las fotos, puesto que las visitas "no están disponibles" y el proceso de reserva "es 100% online".

En este caso, la gestión del inmueble la hace una compañía inmobiliaria, y esto se pone de manifiesto en el texto del anuncio y en las fotos, pero como dice el refrán, 'dónde no hay, no se puede sacar'. Por mucho que se esfuercen desde la agencia, este piso no deja de ser un zulo en el que la cama está enfrentada con la cocina y no hay espacio ni para mesa ni para un baño en condiciones.

El pequeñísimo apartamento, que se alquila por la friolera cifra de 850 euros al mes, está en Pradolongo, un barrio del distrito de Usera en Madrid. Además, a los 18 metros cuadrados de vivienda hay que restarle varios metros destinados a terraza, por lo que la estancia principal solo dispone de un pequeño espacio entre el armario, la cama y la barra de la cocina.

Falta de espacio

Aprovechar el espacio en apartamentos pequeños es una virtud, pero en los casos como este en los que no existe espacio, es una misión imposible. Porque, por mucho que se intente, en 18 metros cuadrados no se puede hacer una vivienda.

La denominada en el anuncio "cocina americana" es una pared enfrente de la cama con un fregadero, microondas y vitrocerámica. Así, parece que después de cocinar tendrás que comer en la misma cama, puesto que no existe ni espacio para mesa. Por no hablar de los olores al estar todas las estancias de una vivienda concentradas en tan pocos metros cuadrados.

Indignación en redes

Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de semejante estafa. La cuenta de Twitter de @elzulista avisa de que el váter "no es apto para anchos". Pero la mayoría de los usuarios viendo el precio y la cantidad de ofertas lamentables que existen en Idealista, no están para bromas. La palabra más usada además de insultos y exclamaciones de bochorno es "vergüenza".

Buenas noches zulistas! Hoy os traemos zulo en Madrid! Si la gran ciudad os agobia y el centro no es para vosotros, este zulo en Usera os conquistará! Cocinar cómodamente desde la cama por solo 809€/mes! Wc no apto para anchos. pic.twitter.com/0OHHqPKGxM — elzulista 🏳️‍⚧️🟫⬛️🏳️‍🌈 (@elzulista) October 21, 2021

La persona o personas propietarias de esta habitación, deberían morirse de la vergüenza por alquilar algo así por ese precio. Creo que esto es peor que en la usura de algunos prestamistas. Vergüenza. https://t.co/CgqbZ4Opf4 — Chico Clockwork 🍊⚙️ (@SendinoMcFly) October 22, 2021

Además, varios usuarios citan sorna la autorregulación del mercado de la vivienda tan en boga los últimos meses. Usando este piso como ejemplo de la distancia entre los salarios y los precios de los alquileres en las grandes ciudades españolas.

Ayuso y Almeida: "Intervenir en el mercado de la vivienda es muy intervencionista" El mercado de la vivienda en Madrid: https://t.co/cB3xIevm0P — Des🔻eNUTRIA🎃🦦🕸 ✊🏽✊🏾✊🏿 (@SrDesventura) October 21, 2021