El detenido por la desaparición de Esther López en Traspinedo, Valladolid, es un hombre conocido como Ramón 'El Manitas', cuya vivienda está siendo inspeccionada desde este domingo por investigadores de la Guardia Civil, un trabajo que podrá prolongarse durante días.

El teniente coronel Javier Peña ha explicado que la detención de este hombre está asociada con una de las líneas de investigación que mantienen abiertas 11 días después de la desaparición de este mujer de 35 años.

Según ha podido saber laSexta, el detenido por la desaparición de Esther tiene antecedentes por lesiones, violencia de género, estafa, extorsión y amenazas.

Además, laSexta ha podido hablar con varios vecinos de la localidad vallisoletana. Al ser preguntados por Ramón 'El Manitas' se producían varios silencios incómodos y muchos lo definen como "un pieza".

Según han explicado, este hombre llegó hace unos años al pueblo procedente de Laguna de Duero y hace aproximadamente un año ya tuvo un episodio violento en el que intentó agredir a alguien con un cuchillo.

El padre de Esther ha asegurado que nunca había oído hablar de este hombre y ha pedido prudencia: "Yo es la primera vez que oigo que se llama 'El Manitas' o no sé qué. Yo no le he visto en mi vida, no sé quién es y no conozco nada de él".

En declaraciones a Antena 3, Miguel López señala que no sabe dónde vive el detenido y que se mantiene en permanente "contacto" con la Guardia Civil, que todavía no les han podido comunicar nada por falta de "certezas".

"Hay muchas cosas de oídas que no se puede hacer caso tampoco porque hay muchas mentiras, muchos bulos, muchas sentencias y aquí los únicos que saben de verdad son la Guardia Civil, la UCO y la Policía Judicial", ha dicho, al tiempo que ha pedido al detenido y "a las personas que haga falta" que "ayuden todo lo que puedan y que digan todo lo que sea".

De momento este lunes continúan los registros con perros especialistas en detectar restos biológicos en el chalet de Ramón 'El Manitas', que ya ha sido trasladado hasta el lugar en un furgón de la Guardia Civil.