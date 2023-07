El pasado 17 abril el exfutbolista del Barça Dani Alves declaró ante la jueza que le investiga por la supuesta violación a una joven en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona en 2022. Alves se sentó ante la magistrada a petición propia para intentar de convencer que lo ocurrido no fue una agresión sexual. Al video de la declaración ha tenido acceso el programa de Antena 3 'Y Ahora Sonsoles', y en él se ve cómo Alves intenta aclarar que cambió varias veces de versión porque quería "proteger a su matrimonio".

El futbolista, en el video que acompaña esta noticia, justificó los vaivenes de su relato, argumentando que pretendía ocultar la infidelidad ante su esposa, la modelo Joana Sanz. "Cambié mi primera declaración porque yo ese día tenía una obsesión de proteger mi matrimonio y proteger a la mujer que amo. Ese mismo día, aclaré a la prensa que no había pasado nada. No quería aceptar que he tenido una noche de sexo a toda costa para proteger mi matrimonio y a mi esposa", esgrimió Alves, justificando así su anterior versión. Lo hizo en el momento en el que Joana Sanz le pidió el divorcio.

Por otro lado, el futbolista en la cuarta y última versión intenta convencer a la jueza de instrucción que él no obligó a nada a la víctima y que fue consentido, algo que la joven niega rotundamente. "Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos", prosigue. Afirmó, además, que "ni en el reservado, ni en el baño, nunca" le "dijo que parara ninguna acción".

Sin embargo, esas declaraciones no convencieron a la jueza y, a día de hoy, sigue en prisión provisional. El último auto es de mayo,donde acordó mantenerlo en la cárcelen la que ingresó el pasado 20 de enero, tras poner en duda su última versión exculpatoria y concluir que persiste el riesgo de fuga. En este auto, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima, ha rechazado la petición de la defensa del futbolista para que salga en libertad provisional mientras se instruye el caso.