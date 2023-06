Dani Alves seguirá en prisión provisional. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona ha impugnado el recurso de apelación de la defensa de Dani Alves para que se decrete la libertad provisional del jugador de fútbol por la agresión sexual a una joven en Barcelona en diciembre de 2022 al determinar que aún hay "riesgo de fuga".

"La fiscal considera que no se han modificado los motivos por los que se acordó la prisión provisional y existen indicios bastantes de delito de agresión sexual con penetración. Considera que las nuevas diligencias mencionadas por la defensa no restan credibilidad a la declaración de la víctima", expone el tribunal.

Así, el tribunal concluye que "el riesgo de fuga permanece y sigue fundado en los motivos que ya expusimos y a los que forzosamente debemos remitirnos". "Consideramos que ninguna otra medida cautelar puede neutralizar con suficientes garantías dicho riesgo y su fuga impediría la celebración del juicio que requiere la presencia del investigado", añade.

La acusación particular por su parte articula su oposición al recurso valorando la nueva declaración de Alves y señala que "no resulta creíble que los cambios en su versión se deban a su preocupación por que no se conociera su infidelidad". Asegura, asimismo, "que ha reconocido en su última declaración la penetración vaginal ante la evidencia de localización de líquido seminal en la vagina de la víctima".