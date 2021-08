En torno a las 14:00 horas de este jueves la tranquilidad habitual de la ciudad leonesa de Ponferrada se vio interrumpida por un atropello múltiple en una terraza.

El impacto acabó con la vida de una mujer de 61 años y dejó cinco heridos graves y tres leves con contusiones y algún hueso roto. Uno de ellos es el propietario del local, que en ese instante estaba sirviendo a los clientes.

Como recoge el vídeo, las cámaras de seguridad de la Policía Local captaron el instante en el que un vehículo gris, conducido por un hombre de 85 años, se dirigía en sentido contrario por la calle para terminar finalmente arrollando una terraza repleta de clientes.

Segundos después del accidente, consumidores y peatones se mostraban totalmente desorientados, no entendían muy bien qué había pasado exactamente y el caos era la tónica principal.

Los propios viandantes de la calle donde tuvieron lugar los hechos fueron los primeros en atender a los heridos. Los trabajadores de las tiendas colindantes, alarmados por el fuerte golpe, también salieron a ayudar. "Estás mirando qué se puede hacer y realmente no sabes nada, no reaccionas en ese momento", indica a laSexta Olga, propietaria de Gala Look.

Tras el impacto, las ambulancias, la Policía y los Bomberos no tardaron en llegar y rápidamente trasladaron a una mujer de 61 años, la herida más grave, a la UVI del hospital del Bierzo, sin embargo, terminó falleciendo poco después de llegar al centro.

El capó del coche que impactó quedó completamente destrozado y el conductor asegura que no recuerda nada de lo ocurrido. "Arranca una señal, eso significa que llevaba una cierta velocidad, pero no está confirmado", explica Olegario Ramón Fernández, alcalde de Ponferrada. Ahora, están investigando las causas del accidente para determinar posibles responsabilidades y averiguar qué pudo pasar realmente.