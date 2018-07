Una víctima de violencia machista tiene que entregar a su hija al maltratador: "Me van a tener que matar para llevarse a mi hija"

Susana Guerrero es una madre, victima de malos tratos, que tiene que entregar a su hija al padre, su maltratador. El hombre ha sido condenado por violencia machista y, también, está siendo tambien investigado por presuntos abusos a la menor.

La asociaciones feministas denuncian el trato vejatorio que está recibiendo Susana en el proceso judicial por aprte de la institución que debería protejerla.

"Me van a tener que matar para llevarse a mi hija. No pienso entregar a mi hija. Mi hija no quiere ir, está aterrorizada. Yo exijo y pido que protejan a mi hija y que la custodia vuelva a mí", denuncia Susana Guerrero.