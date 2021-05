La pandemia de coronavirus ha cambiado nuestros hábitos de consumo y también la forma en la que nos relacionamos. Sin embargo, según el buscador 'Idéalo', la disminución de las restricciones en España ha implicado un importante aumento de las ventas de preservativos y lubricantes, entre otros productos. Se trata de artículos que podrían estar ligados a la movilidad en nuestro país y al inicio de un verano más parecido a los que había en la época preCOVID.

España lidera el ranking de los países de Europa que más han aumentado la demanda de estos productos con el fin del estado de alarma por el coronavirus, seguido de Italia y Francia. En este sentido, los establecimientos especializados y sexhops han afirmado que sí están notando un cambio desde mayo, e incluso han señalado que ha aparecido un nuevo perfil de comprador que busca productos a última hora.

De media, en España se gastan 45 euros en este tipo de productos sexuales, superada por Francia, que gasta 65 euros de media, mientras que Portugal se sitúa a la cola, con 39 euros. En lo referente a juguetes eróticos, Madrid es la ciudad que lidera la venta de estos productos, con un 13,6% de la venta total nacional, a quien sigue Barcelona con un 12,6%, Valencia con un 5,3% y Sevilla con un 4,7%.

La pandemia de coronavirus ha influido mucho en el ámbito privado, y los psicólogos aseguran que ha hecho que nos priváramos de una parte de intimidad, también en el terreno de la sexualidad. Ahora, tras el fin del estado de alarma, queremos recuperar esa parte de nosotros. Por eso es esencial disfrutar con seguridad.

¿Se puede contagiar el coronavirus a través del sexo?

¿Puede transmitirse el coronavirus por vía sexual? Científicos chinos encontraron restos de material genético (ARN) del virus en el semen de algunos pacientes. Sin embargo, el divulgador científico de Newtral.es, Mario Viciosa, señaló que sus propios autores reconocieron "enormes limitaciones" a la hora de realizarlo y ellos mismos apuntaron que "no se puede decir que el COVID-19 se transmita por vía sexual, como el VIH o el ébola". "Lo que dicen es que se puede encontrar en semen", matizó el periodista, quien afirmó que la muestra empleada en dicho estudio era muy pequeña, debido a los problemas que tuvieron los investigadores para tomar muestras de pacientes que estaban muy graves.

¿Cuál es la conclusión que podemos sacar? "En pacientes que estaban convalecientes, en muy pocos, sí se encontraron restos de ese ARN viral, no necesariamente el virus infectivo", explicó Viciosa. No obstante, alertó de que al mantener relaciones sexuales, ya estamos dejando de respetar la distancia de seguridad, con el consiguiente riesgo de contagio. "No olvidemos una cosa: en el acto sexual en general ya estamos teniendo un comportamiento de riesgo, con el acercamiento", apuntó.

La próxima pandemia será sexual

Cientos de españoles contraen una enfermedad de transmisión sexual (ETS) cada día. La gonorrea, clamidia, sífilis e incluso el virus del papiloma humano se han convertido en la otra pandemia, de la que nadie habla en tiempos de COVID-19. Y será la siguiente en venir, auguran los expertos.

Y es que las cifras son para asustarse: las ETS han vuelto a los números de los años de la heroína. Con los últimos datos en la mano -pertenecientes al año 2018, pero revisados en mayo de 2020- España ha multiplicado exponencialmente su incidencia. La solución es sencilla: el preservativo, aunque ha pasado a un segundo plano en la memoria colectiva desde el Póntelo, pónselo.