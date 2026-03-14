Los vecinos de Tavernes de la Valldigna piden una solución a sus casas hundidas en la playa: "Necesitamos una actuación de emergencia"

El contexto Tras el paso de la borrasca Harry, tres viviendas de la localidad valenciana se hundieron y cayeron, parcialmente, a la playa. Casi dos meses después, sus dueños siguen pidiendo una solución.

El temporal marítimo Harry causó estragos en Tavernes de la Valldigna (Valencia), dejando a varios vecinos sin hogar. Las viviendas quedaron parcialmente hundidas y, dos meses después, aún esperan un informe que les permita regresar. El mar destruyó terrazas de tres casas, incluida la de Álvaro del Toro, quien agradece que no haya habido heridos. Ángeles Oltra, otra afectada, expresa su temor ante futuros temporales. Las casas, construidas en los años 60, contaban con más arena que ahora. El Ministerio de Transición Ecológica planea aportar arena y retirar escombros, pero los vecinos dudan que esto resuelva el problema. La alcaldesa, Lara Romero, pide acciones urgentes para evitar nuevos desastres.

El temporal marítimo Harry dejó en Tavernes de la Valldigna (Valencia) a varios vecinos de la localidad sin sus casas. Quedaron parcialmente hundidas y, dos meses después, siguen pendientes de un informe favorable que acredite que pueden volver a sus casas.

El mar se comió las terrazas de hasta tres viviendas. Entre ellas, la de Álvaro del Toro: "No sabíamos muy bien lo que había pasado. Ya fue cuando cayó todo al vacío y hay que dar gracias que nadie se ha hecho daño".

Todavía no ha podido todavía volver a su casa. El temporal marítimo que trajo la borrasca Harry agujereó la playa a sus pies. Como él, otros siete vecinos también quedaron afectados. "Una rabia, una impotencia, un miedo. Yo a día de hoy, cuando veo que la mar se pica un poco...", dice Ángeles Oltra, otra de las afectadas

Para algunos, como ella, esta vivienda es su residencia habitual: "No es una casa de veraneo de gente con dinero que dicen 'pues es que quieren primera línea'. No somos culpables, somos víctimas".

Cuando construyeron estas casas en los años 60 había mucha más arena: "Los niños se asomaban y saltaban porque había una duna". Hace 50 años la playa tenía 50 metros de arena. Ahora solo cinco. El Ministerio de Transición Ecológica ha asegurado que traerá 60.000 metros cúbicos de arena, pero los vecinos creen que no solucionará el problema. Pero el flujo natural de sedimentación se perdió con el dique de la vecina Cullera y con la ampliación del puerto de Valencia.

"La gente está preocupada porque vemos que necesitamos una actuación de emergencia, que el proyecto de regeneración venga cuanto antes" , afirma Lara Romero, alcaldesa de Tavernes de la Valldigna.

Mientras tanto, el ministerio retirará los escombros y construirá un muro para que los temporales que vengan, que seguro que vendrán, no se lleven de nuevo sus casas.

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