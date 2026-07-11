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Crimen

Investigan el homicidio de un hombre encontrado en el patio de un chalé en Torrevieja

Los detalles El cuerpo fue encontrado con signos de violencia, al parecer, con arma blanca. Este viernes se produjo una detención en relación al hallazgo de este cuerpo.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.Agencia EFE
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La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver con signos de violencia en el interior de un domicilio situado en un residencial de Torrevieja (Alicante), según ha adelantado 'Diario Información'. Los hechos se produjeron este viernes y el cadáver se encontraba en el patio de un chalé.

Según el mencionado medio, el propietario de la vivienda dio la voz de alarma al encontrar un cuerpo ensangrentado con signos de violencia.

En el lugar se personaron agentes del cuartel de Torrevieja, así como especialistas de Policía Judicial de la Comandancia. También acudieron los especialistas del Laboratorio de Criminalística para realizar la inspección del lugar.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante una vez se personó en el chalé la comisión judicial y autorizó el levantamiento del cadáver, de acuerdo a la información publicada.

El cuerpo fue encontrado con signos de violencia, al parecer, con arma blanca. Este viernes también se produjo una detención en relación al hallazgo de este cuerpo, según fuentes cercanas al caso.

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