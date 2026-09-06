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Dura situación

Vivir en el coche, la única opción de una pareja a la que no renovaron el contrato de alquiler: "Hay días que no podemos comer"

Los detalles Juan e Isabel llevan viviendo más de una semana en su vehículo. Su casera quiere vender el piso donde han estado 12 años. Ella cobra una pensión de viudedad y él está en paro, por lo que le es imposible acceder a una vivienda con estos precios.

Pareja que vive en su coche
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Entre las cuatro puertas de un coche viven Juan e Isabel desde hace ocho días. Llevaban 12 años en el mismo piso, por el que pagaban 400 euros de alquiler, pero su casera no les ha renovado el contrato. "Bajo los asientos y esta es mi cama. He tenido que adaptar mi coche y tener un trastero alquilado para poder tenerlo armario", expresa Juan.

Él está en paro y ella cobra una pensión de viudedad que se reducirá a noviembre. Al buscar casa, se han encontrado de frente con el mercado. Podrían pagar unos meses, pero ya no les dan opción. "No nos alquila nadie. Piden una nómina de 1.500 a 1.800 euros", señala el hombre, a lo que su pareja añade que un requisito es "un año de contrato de trabajo".

A falta de un hogar de cuatro paredes, su coche es lo único que les protegerá en los meses que viene del frío y de la lluvia. Además, Isabel sufre serios problemas de salud en la espalda. "Tengo unos dolores insoportables y al estar en el coche más aún", manifiesta la mujer.

Pese a que han recurrido al Ayuntamiento, con las cifras en la mano, no hay solución: "No nos ayudan porque supuestamente con lo que yo estoy ganando en el paro y lo que ella está ganando somos 'millonarios", lamenta Juan.

Por el momento, les ayudan vecinos y un bar del pueblo. "Hay días que podemos comer y otros que no", afirma el hombre, a quien el paro se le termina Juan en diciembre. La pareja teme, para entonces, no poder regresar a un hogar de cuatro paredes.

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