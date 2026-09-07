En pie de guerra por unos bajos turísticos que inundan el barrio valenciano de Benicalap: "Un piso entero se llenó de aguas fecales"

Los vecinos denuncian que las obras van en contra de los estatutos de las comunidades, pero el Ayuntamiento se desentiende.

Los vecinos del barrio valenciano de Benicalap están en pide de guerra por la construcción de unos bajos turísticos. Ejemplo de la magnitud de las obras es que en la calle Carles Cortina son 66 vecinos, pero están construyendo 38 apartamentos turísticos: más de la mitad del edificio.

"Estamos preocupados por si cañerías, canalización, van a ser capaces de soportar ese incremento", ha explicado un vecino. Otro avisa que "en los estatutos está que no pueden tocar la fachada que da a la zona común", y como ha dicho a continuación: "Se lo han saltado".

Un equipo de laSexta ha podido comprobar esto, además de los agujeros y las grietas que están afectado a los edificios. Los vecinos advierte de que a esto se suma "ruido, suciedad y miles de desperfectos".

"No puede haber más de un 15% de ocupación turística en una manzana. Como podéis ver, estos edificios en sí son ya una manzana, y aquí la ocupación es del 100%", ha contado un vecino.

Las obras están causando estragos en las zonas comunes. "Un piso entero se llenó de aguas fecales", ha contado el mismo vecino. "Sin pedir permiso y sin estar nosotros informados, un día bajas al garaje y te están taladrando todo el techo del garaje. Te ves un plástico encima de tu coche y puedes ver masilla en tu coche, puedes ver cascotes...", ha añadido.

En la calle Encarna Albarracín las grietas y los agujeros ya asoman por todas partes en un edificio. "Tú vas andando por lo que es tu garaje y te cae una piedra. Estás pasando por el portal tuyo comunitario y te meten un taladro. Es que una vecina nuestra, pasando, le metieron un taladro", ha asegurado.

Denuncian que las obras van en contra de los estatutos de las comunidades, pero el Ayuntamiento se desentiende. Mientras, siguen cambiando sus edificios y ellos avisan: "Va a tener consecuencias".

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