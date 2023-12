Un vecino de Vigo llevaba una semana buscando su coche hasta que, al fin, ha logrado encontrarlo. Todo nace de un despiste, y es que, cuando logró encontrar sitio para aparcar, se puso a hablar por teléfono, lo que le hizo perder el lugar donde había dejado su vehículo.

En 'La Voz de Galicia', cuenta que "bajó la guardia" tras encontrar un sitio que se le resistió al buscar por el Castro, la zona de El Corte Inglés, la calle Pizarro y el barrio de San Roque. Finalmente, logró su objetivo... aunque le haya llevado a tener una semana de nervios.

El coche es un Beetle de Volkswagen, el famoso escarabajo. Llegó a pedir ayuda de la Policía Local. "Nunca me había sucedido algo así. Pero bueno, me puse a ver historias de la gente y veo que no soy el primero que le ha pasado y seguro que tampoco el último", asegura.