El Vaticano archiva la denuncia por abusos sexuales contra el exobispo de Cádiz

Los detalles La víctima critica, en declaraciones a 'El País', que el archivo se debe a un "tecnicismo jurídico", aunque todavía queda saber los detalles de la resolución.

El Vaticano ha archivado la denuncia por pederastia contra el exobispo de Cádiz, Rafael Zarzona, según fuentes eclesiásticas citadas por 'El País'. Un antiguo seminarista había acusado a Zarzona de abusos sexuales en los años 90, cuando era rector del seminario de Getafe. El Dicasterio de Doctrina de la Fe del Vaticano, responsable de investigar el caso, consideró inicialmente verosímil la denuncia, pero decidió archivarla sin notificar a la víctima, quien expresó su decepción. El denunciante critica que se haya usado un "tecnicismo" relacionado con la edad para cerrar el caso. Aunque los delitos estarían prescritos civilmente, el Tribunal de la Rota Romana de Madrid recomendó abrir un proceso penal canónico. Zarzona, que sigue oficiando misa en Madrid, ha negado las acusaciones.

El Vaticano ha archivado la denuncia por pederastia contra el exobispo de Cádiz, Rafael Zornoza, según han confirmado a 'El País' fuentes eclesiásticas. Un antiguo seminarista acusó el pasado octubre a Zornoza por presuntos abusos sexuales en los años 90, cuando él ejercía como rector del seminario de Getafe (Madrid).

Según ha informado 'El País', la decisión ha sido tomada por el Dicasterio de Doctrina de la Fe del Vaticano, uno de los organismos más importantes de la Santa Sede y del que es responsable un cardenal nombrado por el Papa.

El denunciante había enviado la denuncia al Dicasterio, que la admitió al considerar su relato verosímil. Finalmente, hace unas semanas archivó el caso, aunque no se lo notificó a la víctima. El hombre ha hablado con 'El País' y ha calificado esta decisión como "una decepción".

"Más que indignante, me parece una decepción que la Iglesia católica haya tenido una oportunidad de reparar y dar ejemplo y se acoja a un tecnicismo. No estoy cabreado, porque no espero nada de la Iglesia católica. Estoy decepcionado", ha expresado a 'El País'.

La víctima critica el "tecnicismo"

Aunque todavía no se conocen los detalles de la resolución, la presunta víctima habla de "tecnicismo" en referencia a la presunta dificultad de determinar qué edad tenía en el momento en el que ocurrieron los presuntos abusos.

El denunciante ha relatado que comenzaron cuando él tenía 14 años. Sin embargo, como es difícil asegurar que tuviese esa edad, la Iglesia se habría acogido a esta duda a la hora de aplicar el código canónico de 1983, que era el vigente en el momento de los hechos y que fija el límite de la minoría de edad en los 16 años.

Su caso también está siendo investigado por el Tribunal de la Rota Romana de Madrid, que en febrero terminó la investigación preliminar y, según 'El País', recomendó en un informe "abrir un proceso penal" canónico.

Aunque sus presuntos delitos estarían prescritos en los tribunales civiles, sí puede ser juzgado en tribunales católicos. Este medio expone que la condena de pederastia podría suponer desde ejercicios espirituales o rezos hasta la expulsión del sacerdocio.

Hasta el momento, Zornoza, de 76 años, ha sido expulsado por el papa León XIV de las diócesis de Cádiz y Ceuta, aunque continúa ofreciendo misa en la iglesia de San Jorge de Madrid. Asimismo, ha negado la acusación, que ha tachado de "injusta y falsa".

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