Detienen a un hombre en Fuengirola acusado de intentar secuestrar a una menor de cinco años

¿Qué ha pasado? La niña se encontraba junto a su padre en un mercadillo de la localidad cuando un individuo trató de llevársela. Ha pasado a disposición judicial.

La Policía Local ha detenido a un hombre de origen finlandés en Fuengirola acusado de intentar secuestrar a una menor de cinco años en la localidad malagueña. La niña se encuentra en perfecto estado.

Según han indicado fuentes cercanas a Europa Press, la menor estaba en un mercadillo de Fuengirola junto a su padre, que trabajaba en uno de sus puestos, cuando sus familiares se percataron de que un hombre trataba de llevársela.

Los allí presentes lograron retener al individuo hasta la llegada de los agentes, que ha sido puesto a disposición judicial para la correspondiente investigación de los hechos.

La Policía Local no tardó en llegar al lugar del suceso, en la calle Méndez Núñez, debido a que ya había patrullas por la zona con motivo de la actividad comercial.

