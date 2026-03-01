Detienen a un hombre en Fuengirola acusado de intentar secuestrar a una menor de cinco años

¿Qué ha pasado? La niña se encontraba junto a su padre en un mercadillo de la localidad cuando un individuo trató de llevársela. Ha pasado a disposición judicial.

En Fuengirola, la Policía Local detuvo a un hombre de origen finlandés acusado de intentar secuestrar a una niña de cinco años. La menor, que se encontraba en un mercadillo junto a su padre, está en perfecto estado. Los familiares de la niña notaron que el hombre intentaba llevársela y, junto con otras personas presentes, lograron retener al individuo hasta que llegaron los agentes. La rápida respuesta policial fue posible gracias a la presencia de patrullas en la zona por la actividad comercial. El detenido ha sido puesto a disposición judicial para investigar los hechos.

La Policía Local ha detenido a un hombre de origen finlandés en Fuengirola acusado de intentar secuestrar a una menor de cinco años en la localidad malagueña. La niña se encuentra en perfecto estado.

Según han indicado fuentes cercanas a Europa Press, la menor estaba en un mercadillo de Fuengirola junto a su padre, que trabajaba en uno de sus puestos, cuando sus familiares se percataron de que un hombre trataba de llevársela.

Los allí presentes lograron retener al individuo hasta la llegada de los agentes, que ha sido puesto a disposición judicial para la correspondiente investigación de los hechos.

La Policía Local no tardó en llegar al lugar del suceso, en la calle Méndez Núñez, debido a que ya había patrullas por la zona con motivo de la actividad comercial.

