Fallecen la madre y la hija que quedaron críticas por la caída de un muro en Roda de Berà

Foto de archivo de las consecuencias de las lluvias torrenciales caídas en Roda de Berá, en Tarragona, el pasado sábado.

Los detalles El suceso tuvo lugar en la zona del mercado de artesanía instalado cada verano cerca del puerto deportivo de la localidad. El Ayuntamiento de Roda de Berà ha decretado dos días de luto.

Una mujer y su hija de 18 años han fallecido tras permanecer hospitalizadas en estado crítico desde la madrugada del pasado sábado. Fueron golpeadas por un muro que se desplomó debido a las intensas lluvias en Roda de Berà, Tarragona. El incidente ocurrió en la zona del mercado de artesanía, cerca del puerto deportivo, en la avenida Bélgica. Las víctimas estaban en su puesto de venta cuando el muro les cayó encima. Fueron rescatadas por los Bomberos de la Generalitat y trasladadas al hospital en Tarragona, donde finalmente fallecieron, según informaron el consistorio y el Departamento de Salud.

Una mujer y su hija de 18 años, que permanecían hospitalizadas en estado crítico desde la madrugada del pasado sábado cuando fueron golpeadas por un muro que se desplomó a causas de las intensas lluvias en Roda de Berà (Tarragona), han fallecido, según han informado el consistorio y el Departamento de Salud.

El suceso tuvo lugar en la zona del mercado de artesanía instalado cada verano cerca del puerto deportivo, en la avenida Bélgica, justo delante del muro que cedió por la lluvia.

Las dos víctimas estaban en su puesto de venta cuando, sobre las dos de la madrugada, el muro les cayó encima. Las dos mujeres fueron rescatadas por los Bomberos de la Generalitat y trasladadas en estado crítico al hospital en Tarragona, donde finalmente han fallecido.

El Ayuntamiento de Roda de Berà ha decretado dos días de luto y ha convocado un minuto de silencio en memoria de las victimas para esta tarde, a las 19.00 horas, en la plaza del Ayuntamiento.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha trasladado a través de su perfil de X sus “más sentidas condolencias a la familia y amigos” de las dos fallecidas. “Es una noticia que nos golpea profundamente. Todo mi apoyo en estos momentos tan dolorosos”, añade.

Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada del sábado en Roda de Berà anegaron calles, causaron la caída de árboles y obligaron a desalojar a centenares personas que se encontraban en un camping cerca del paseo marítimo. El agua entró en algunas casas, dañó vehículos y mobiliario urbano. Pese a la virulencia del temporal, Protección Civil no envío un mensaje ES-Alert a la ciudadanía porque no tenía previsión de un episodio de lluvias tan intenso.

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