El duro golpe de los incendios a la apicultura: los de la Sierra Oeste arrasaron con más 5.000 colmenas que suponían el trabajo de toda una vida

¿Por qué es importante? Harán falta al menos dos años para que la vegetación vuelva a crecer, pero los apicultores saben que que salvar a las abejas es fundamental para recuperar el paisaje.

Miguel Ángel, apicultor en la Sierra Norte de Guadalajara, perdió 160 colmenas en un devastador incendio que arrasó 35.000 hectáreas. Aunque algunas colmenas sobrevivieron gracias a los desbroces, el entorno quedó inerte, sin alimento para las abejas. Miguel Ángel trasladó las colmenas restantes a un lugar con algo de vegetación, proporcionándoles alimento y agua, pero las abejas están débiles y no producirán miel este año. Más de 70 apicultores fueron afectados. Según la veterinaria Lola Moreno, mantener colmenas es clave para regenerar la vegetación. Miguel Ángel sigue luchando por salvar a sus abejas.

Miguel Ángel tenía 160 colmenas en la Sierra Norte de Guadalajara antes de que el fuego devorase un paraje ahora inerte. "Está todo arrasado. Te gusta la apicultura porque lo has vivido, lo has heredado y la muerte de todas tus abejas quemadas vivas es horroroso", expresa el hombre.

Algunas colmenas han podido sobrevivir gracias a los desbroces que él mismo había hecho a su alrededor. "El problema futuro es que aquí no ha quedado nada, aquí las abejas no pueden vivir, no pueden alimentarse... tristemente no hay nada", lamenta.

Hasta 35.000 hectáreas ardieron en el incendio de la Sierra Norte de Guadalajara. Ahora, el objetivo es conseguir que las abejas que se han quedado sin alimento puedan sobrevivir. Miguel Ángel ha trasladado a las que ha podido a un lugar donde queda algo de vegetación. Él mismo les proporciona alimento y agua, aunque las abejas siguen muy débiles y este año no producirán nada de miel.

En total, más de 70 apicultores de la zona han perdido sus colmenas a causa del fuego y harán falta al menos dos años para que la vegetación vuelva a crecer. Sin embargo, todos saben que salvar a las abejas es fundamental para recuperar el paisaje.

En este sentido, Lola Moreno, veterinaria, defiende que tiene que haber "colmenas en esas zonas, aunque no haya superficie floral en estos momentos ni vegetación". "Si se les ayuda con alimento, esto va a hacer que se regenere esa superficie antes", subraya.

Por su parte, Miguel Ángel está dispuesto a seguir luchando para que ni las plagas ni ahora el fuego acaben con el trabajo de toda una vida. "Si ellas se han salvado, habrá que estar a la altura e intentar salvarlas", manifiesta.

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