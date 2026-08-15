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Suciedad y agua contaminada

Pesadilla en Nazaret, Valencia: una plaga de palomas deja al barrio sin piscina en pleno verano

Los detalles Una ciudadana asegura que ha sido Sanidad quien ha tomado esta decisión "por falta de higiene y contaminación del agua".

Pesadilla en Nazaret, Valencia: una plaga de palomas deja al barrio sin piscina en pleno verano
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La masiva presencia de palomas ha supuesto toda una pesadilla para los vecinos del barrio de Nazaret, en Valencia. En pleno verano y entre temperaturas altísimas, estos ciudadanos ansían poder disfrutar de la piscina de la zona, una piscina cerrada por la visita de estas aves.

"Nada más abrirla aparecieron las palomas, entonces este verano no hemos tenido piscina", cuenta una vecina a laSexta en su sección 'Tú denuncias'. Estas instalaciones están llenas de palomas muertas, suciedad y agua contaminada.

Una ciudadana asegura que ha sido Sanidad quien ha tomado esta decisión "por falta de higiene y contaminación del agua". Eso sí, esta no sería la primera vez que viven esta situación: sostienen que es algo que ocurre "todos los años".

Y sin piscina, toca salir del barrio y depender del autobús o metro para darse un baño: "Me suelo ir a la piscina de la Avenida del Cid, o a la de Benicalap", cuenta un joven.

Los vecinos dicen que llevan tiempo reclamando, pero la solución no llega: "El Ayuntamiento no dice nada, la asociación de vecinos es la única que se queja". Otros directamente han decidido no acercarse: "Este año directamente no quise ir porque me llegaron comentarios de que está abandonada".

De hecho, algunos hasta han temido por su salud. "De nuestra edad ha dejado de venir mucha gente porque nos daba miedo contagiarnos, estabas allí y todo el rato rascándote", explica una mujer.

Ahora han recogido firmas y piden una solución: "Es lo único que tenemos en el barrio y lo que estaría bien es que estuviera limpio", cuenta otro joven. No obstante, el verano se va acabando por el momento Nazaret no tiene piscina.

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