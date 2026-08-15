Muere un montañero de 75 años al sufrir una caída de 200 metros en Somiedo, Asturias

¿Qué ha pasado? La hija del accidentado, que se encontraba con él realizando una ruta, ha sido quien ha alertado a los servicios de emergencia de la situación.

Un hombre de 75 años ha fallecido tras caer unos 200 metros mientras realizaba una ruta de montaña en la zona de Braña de Barzana, Somiedo, Asturias. El accidente ocurrió durante la ruta La Farrapona-Sierra Los Bígaros, en compañía de su hija, yerno y nieto. La hija del fallecido alertó a los servicios de emergencia, movilizando al equipo de rescate del SEPA, bomberos de Proaza y personal de Castilla y León. Las condiciones meteorológicas adversas dificultaron el rescate, y la Guardia Civil confirmó el fallecimiento del montañero tras llegar al lugar del accidente.

Un hombre ha muerto tras sufrir una caída mientras hacía una ruta de montaña entre los lagos de Saliencia y el pico Bígaros, en Somiedo, Asturias. La Guardia Civil se ha hecho cargo de los trámites para el levantamiento del cuerpo sin vida del fallecido, que realizaba la ruta conocida como La Farrapona-Sierra Los Bígaro en compañía de su hija, yerno y nieto. En la zona permanecen los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) del parque de Proaza y el Grupo de Rescate.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11:24 horas. En la llamada se indicó que estaban haciendo una ruta y un hombre se había caído unos 200 metros. De inmediato se movilizó al equipo de rescate del SEPA, a bordo del helicóptero medicalizado, además de a tres efectivos de bomberos del parque de Proaza por tierra.

Por su parte, desde el 112 de Castilla y León, que también recibió una llamada de alerta, movilizó a personal de bomberos por tierra y un medio aéreo. Así, la Benemérita ha sido la primera en llegar al lugar del accidente e indicó que el afectado presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Hasta la zona también acudieron los efectivos del grupo de rescate, dos bomberos rescatadores y un médico rescatador, que tuvieron que dejar el helicóptero medicalizado en La Farrapona y continuar a pie hasta el lugar del accidente, además de los efectivos de bomberos de Proaza y de personal de Castilla y León.

La Guardia Civil ha informado de que el cadáver corresponde a un montañero de 75 años que ha fallecido tras sufrir una caída de aproximadamente 200 metros en la zona de Braña de Barzana, en Somiedo (Asturias), durante una ruta de montaña que realizaba acompañado de familiares.

Según ha explicado el instituto armado, poco antes de las 12.00 horas, 112 Asturias informó a COS de la Zona/Comandancia de Asturias, sobre la llamada de una persona, informando que se encontraba realizando junto con su padre, una ruta de montaña en la zona de Braña de Barzana (Somiedo) y que éste había sufrido una caía de unos 200 metros ladera abajo, pudiendo encontrarse inconsciente.

Su hija ha alertado a Emergencias

La hija del accidentado, quien realizaba la ruta junto a su padre, ha sido quien ha alertado a los servicios de emergencia de la situación. La Guardia Civil ha señalado que la comunicante trataba de llegar hasta el lugar donde se encontraba el accidentado. Se trata de una zona de difícil acceso y con densa niebla.

Ante la emergencia, se han movilizado múltiples recursos para intentar llegar hasta el lugar del accidente. El instituto armado ha precisado que por parte del 112 Asturias, se movilizó el helicóptero de Bomberos de Asturias, así como el grupo de rescate, mientras que el COS procedió a poner en alerta a los componentes de guardia de la Unidad Aérea de la Guardia Civil, así como del Greim de Mieres.

Las condiciones meteorológicas han sido determinantes en el desarrollo del operativo de rescate. La Guardia Civil ha explicado que se solicito la activación de medios de la Guardia Civil por vía terrestre, ante la imposibilidad de sobrevolar la zona el helicóptero de Bomberos por las condiciones climatológicas, movilizando por su parte a bomberos del parque de Proaza.

Ante los tiempos estimados de llegada de los equipos terrestres, la Unidad Aérea de la Guardia Civil ha tomado una decisión que ha resultado crucial. El instituto armado ha indicado que "dado que el tiempo estimado de llegada del Greim por tierra a la zona del accidente era de dos horas, la Unidad Aérea de la Guardia Civil trasladó a componentes del Greim a una zona próxima para que llevaran a cabo el rescate de la persona accidentada y prestar los auxilios que fueran necesarios.

Sin embargo, los esfuerzos de rescate han resultado infructuosos. La Benemérita ha comunicado que a las 12:40 horas, efectivos de la USECIC de la Comandancia de la Guardia Civil de León que se encontraban por la zona en otras labores vigilancia, informaron que tras acercarse al lugar del accidente, dicha persona se encontraba ya fallecida, extremo que ha sido confirmado posteriormente por el médico que acompañaba al grupo de rescate del 112 Asturias.

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