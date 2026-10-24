El rey Felipe VI, operado de cataratas en el ojo izquierdo en Oviedo

Los detalles La intervención, de carácter rutinario, ha tenido una duración aproximada de media hora y se ha desarrollado sin incidencias, de acuerdo con la información ofrecida por la Casa Real.

El rey Felipe VI ha sido operado de cataratas en el ojo izquierdo este sábado en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, según ha informado la Casa Real.

La intervención, de carácter rutinario, ha tenido lugar a las 21:30 horas, con una duración aproximada de media hora y se ha desarrollado sin incidencias, de acuerdo con la información ofrecida por la Casa Real.

Asimismo, tal y como han informado, el monarca pasará la noche en el centro oftalmológico, donde permanecerá tras la operación.

Felipe VI, junto a la reina, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, se trasladó este sábado a Llanes para hacer entrega del galardón al 'Pueblo Ejemplar de Asturias 2026' que otorga la Fundación Princesa de Asturias y que este año ha recaído en la Cofradía de Pescadores Santa Ana.

La familia real se ha subido en la localidad asturiana de Llanes a bordo de una embarcación para reconocer la labor de las cofradías de pescadores y rendir homenaje a los marineros. En la jornada, que concluyó en el puerto del municipio con un almuerzo con los vecinos del pueblo, la reina Letizia ha sufrido un traspiés en la cubierta del barco.

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