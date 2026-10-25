Jóvenes captados en TikTok y una organización que sigue en la sombra tras los altercados de Barcelona: "Es algo que ha empezado"

El contexto Marcelino Madrigal, experto en seguridad en redes sociales, explica a laSexta que han "bombardeado" a los jóvenes "con imágenes de los saqueos de Francia": "La lectura que hacen es 'yo voy, si me cogen no pasa nada y si no, me llevo algo".

Los disturbios en Barcelona, con robos en comercios de lujo, han generado preocupación sobre quién está detrás de las convocatorias que movilizan a jóvenes para replicar los incidentes de Francia. La investigación sugiere que una red de perfiles en redes sociales, especialmente en TikTok, ha canalizado las llamadas a través de grupos de mensajería privados, aunque aún no se ha determinado quién organiza estas acciones y con qué fin. Marcelino Madrigal, experto en seguridad, destaca que los jóvenes han sido influenciados por imágenes de saqueos en Francia. Las convocatorias, iniciadas en TikTok, redirigen a los jóvenes a grupos cerrados de WhatsApp y Telegram, donde se comparten instrucciones para participar. La situación podría escalar si continúan los llamamientos, y se sugiere que podría haber motivaciones políticas o geopolíticas detrás.

Los altercados registrados en Barcelona, con asaltos a comercios y robos de productos de lujo, han puesto el foco en una incógnita: quién está detrás de las convocatorias que han movilizado a jóvenes para replicar los disturbios registrados en Francia. La investigación apunta a una red de perfiles en redes sociales que habría canalizado las llamadas a través de grupos privados de mensajería, aunque todavía queda por esclarecer quién organiza estas acciones y con qué propósito.

No se trataría de manifestaciones convencionales ni de protestas con reivindicaciones concretas. Según la información difundida, algunos de los participantes habrían acudido con el objetivo de asaltar establecimientos, especialmente grandes superficies, y hacerse con productos de valor. El perfil de muchos de ellos también ha llamado la atención: son chavales muy jóvenes, algunos de los cuales ni siquiera han cumplido los 18 años.

Marcelino Madrigal, experto en seguridad en redes sociales, explica a laSexta que han "bombardeado" a estos jóvenes "con las imágenes de los saqueos de Francia": "La lectura que hacen es 'yo voy, si me cogen no pasa nada y si no, me llevo algo".

"No tiene nada que ver con la migración. Esto es trasversal y los grupos son heterogéneos. Un artículo de Newtral publicado el viernes disuadió la convocatoria de Madrid. En cambio, en Barcelona dando datos como institutos donde estaban siendo reclutados, organizadores, números de teléno y dónde se iban a concentrar ha ocurrido lo que ha ocurrido", ha añadido.

"Puede haber influencia extranjera"

El origen de las convocatorias estaría en TikTok. Según la investigación publicada por Newtral, más de una veintena de perfiles de esta plataforma habrían comenzado a reclutar jóvenes para replicar en distintas ciudades españolas los disturbios de Francia. Las cuentas, identificadas bajo el nombre de Blocus, redirigían a los interesados hacia grupos cerrados de WhatsApp y Telegram, donde se compartían instrucciones para acudir a las concentraciones.

Así, asegura que lo ocurrido "no es una anécdota sino que es algo que ha empezado y podemos encontrarnos con un problema como el que hay en Francia". Si se repiten los llamamientos y vuelven a derivar en saqueos, el fenómeno podría adquirir una dimensión mayor. "Insisto, esto puede ser promovido por motivos políticos o geopolíticos, puede haber influencia extranjera". "Lo que no tiene sentido es que en estadios de futbol haya publicidad de RRSS como tiktok y que tiktok en cambio nos esté organizando esto", ha sentenciado.

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