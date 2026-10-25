Los disturbios no cesan en Francia: 1.000 detenidos en una nueva violenta jornada de protestas entre gases lacrimógenos y saqueos

Sí, pero... Los altercados de este sábado han sido menos numerosos y graves que la semana pasada dada la gran presencia policial en las ciudades galas.

Francia enfrenta un segundo fin de semana de protestas masivas contra el Gobierno, con 410.000 manifestantes según cifras oficiales, aunque los organizadores afirman que el número es el doble. La mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, pero se han registrado enfrentamientos en varias ciudades. La Policía ha realizado 1.000 detenciones, cifra que podría aumentar, y ha usado gases lacrimógenos en ciudades como Lyon y Marsella. En París, se confirmaron 65 arrestos, incluidos 60 menores. En otras ciudades, como Niza y Grenoble, también se han producido altercados, saqueos y ataques, destacando la intervención de grupos de extrema derecha.

Francia sigue sufriendo disturbios durante las protestas sociales y contra el Gobierno galo. En este segundo fin de semana de movilizaciones multitudinarias, la Policía ha tenido que utilizar gases lacrimógenos en varias ciudades mientras que las detenciones han vuelto a llegar a las 1.000 personas.

Unos 410.000 manifestantes, según el Gobierno, el doble según los convocantes, han salido a protestar este sábado en todo el país. En esta ocasión, la mayoría de las manifestaciones se han producido de manera pacífica, aunque en varias ciudades se han vuelto a producir enfrentamientos tras la conclusión de las mismas.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha cifrado en 1.000 las detenciones realizadas en todo el país a última hora de la tarde del sábado, pero al mismo tiempo pronosticaba que la cifra iba a aumentar con el paso de las horas.

Igualmente ha destacado que "las manifestaciones han transcurrido sin incidentes", aunque se formaron algunos "grupos peligrosos", "como habíamos previsto". "Gracias a la intervención de las fuerzas del orden se evitó el saqueo", ha destacado.

En esta ocasión, ha destacado Núñez, "no ha habido ataques dirigidos contra edificios públicos", como el pasado sábado. "Estos ataques han sido prevenidos sistemáticamente", ha asegurado tras los ataques contra el ayuntamiento de Limoges, Marsella y la oficina de turismo de Lyon.

En París, la Prefectura ha confirmado 65 arrestos y 40 detenciones, incluidas las de 60 menores de edad. Núñez ha explicado que "una gran parte de las detenciones está relacionada con los controles y con el hallazgo de material destinado a ser utilizado como arma".

Altercados fuera de París

Más allá de la capital francesa, se han registrado multitudinarias manifestaciones en ciudades como Lille, Niza, Marsella, Rennes, Montpellier o Lyon.

Precisamente en Lyon la Policía ha dispersado a primera hora de la tarde a unas mil personas que se habían concentrado en la plaza Jean-Macé del sur de la ciudad, fuera de la zona en la que estaban autorizadas las manifestaciones. Los agentes lanzaron gas lacrimógeno.

En Saint-Étienne unas 400 personas han cortado la autopista A72, concretamente en el cruce de La Terrasse, ha informado la prefectura del Loira en una publicación en redes sociales. En Grenoble unas 400 personas encapuchadas "han atacado a las fuerzas del orden con morteros y proyectiles" durante la manifestación.

Mientras, en Niza, la prefectura ha anunciado 61 arrestos hasta las 19:00 horas. Además se ha producido un ataque por parte de un grupo de extrema derecha contra manifestantes pacíficos.

Y en Marsella la Policía ha empleado gas lacrimógeno y los bomberos han sofocado un incendio provocado cerca de la manifestación. Fuentes policiales han informado del saqueo de dos joyerías del Distrito 5 y otros tres comercios también han sido atacados. Hasta el momento hay 18 detenidos. Asimismo ha habido detenciones e incidentes en Caen, Toulon, Tours, Gard.

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