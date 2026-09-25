El miedo altera la vida universitaria en Ceuta: estudiantes en grupo, con spray pimienta y cambios en las clases de tarde

¿Por qué es importante? El miedo ha cambiado la vida de los estudiantes universitarios, que evitan ir y volver solos a casa después de clase. El horario de tarde ha pasado a ser online desde las 18:30 horas.

El inicio del curso universitario en Ceuta ha cambiado drásticamente la rutina de los estudiantes, quienes ahora priorizan la seguridad. Muchos se desplazan en grupo y portan gas pimienta por temor a incidentes. Nerea, una de las estudiantes, expresa su miedo a ir sola, limitando sus salidas a la universidad. Las clases presenciales han sido modificadas, finalizando a media tarde y continuando online. Este cambio busca evitar riesgos asociados a regresar tarde a casa. La preocupación por la seguridad persiste incluso después de las clases, ya que llegar a casa sin peligro se ha convertido en una prioridad.

El curso universitario en Ceuta ha arrancado esta semana y los estudiantes han visto cómo su vida se ha alterado completamente. Siempre van en grupo, algunos armados con gas pimienta, y han dejado de lado el ocio noctuno. Además, muchos han cambiado al turno de mañana, y eso que las clases presenciales en las tardes se han recortado, terminan a media tarde y de ahí en adelante las imparten online.

Desde que comenzó el curso estos estudiantes van siempre juntos, entre ellos Nerea que admite que tiene miedo a ir sola por la calle. "Yo, por ejemplo, he venido hablando con mi madre y esperándolas a ellas porque yo tengo miedo. Salgo con mi spray pimienta y a la calle no salgo de normal ni a tomar algo ni nada, solo a la universidad", explica.

Además, cumplen algunas medidas de protección. "Venimos acompañadas en grupo para que ninguna venga sola", relata otra estudiante, mientras que otra reconoce que lleva un spray pimienta y una alarma que empieza a sonar por si va sola y pasa algo, para que alguien le escuche. "Vamos con el spray porque nunca sabes lo que puede pasar", destaca otra de ellas.

También han cambiado los horarios. Las clases de tarde, que habitualmente terminaban a las 22:00 horas, pasan ahora a ser online desde las 18:30. "Estoy viniendo por la mañana porque es imposible conectarte a una clase online de 15:00 a 22:00 de la noche", explica una estudiante.

Otra destaca que le han dado la oportunidad de ir por la mañana porque por la tarde salen a las 22:00 de la noche. "Es para evitar que haya algún peligro", señala.

Así, estudiar también implica pensar cómo volver a casa, porque aquí terminar las clases no significa que termine la preocupación. Para ellos, empieza otra, llegar sin peligro.

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