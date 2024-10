La Universidad del País Vasco (UPV) ha anunciado este jueves que ha iniciado el proceso para despedir al profesor de Derecho Laboral Álvaro Sánchez, que fue denunciado por sus propios alumnos por difundir mensajes machistas, racistas y homófobos a través de las redes sociales. También se ha mostrado como un firme defensor del dictador Francisco Franco.

"Recientemente la Universidad del País Vasco informó de la apertura de un procedimiento previsto en el Protocolo contra las Violencias de Género, así como de la medida cautelar adoptada dirigida a apartar a un profesor de la Facultad de Derecho de la docencia hasta la finalización del procedimiento. Tras un análisis jurídico, y tras la adopción de la medida cautelar ya descrita, la Universidad ha decidido iniciar el procedimiento de remoción de esta persona de la plaza de profesor sustituto que ahora ocupa, procedimiento previsto en la reglamentación interna". ha anunciado la UPV en un comunicado.

Sus insultos estaban, principalmente, dirigidos hacia las mujeres, sobre todo hacia aquellas que defienden el aborto, a quienes califica como "marranas": "Mujeres partidarias del aborto, (…) hijas de puta, ¿ya habéis fregado como os comenté el otro día? (…) Condenad el crimen y parid, cabronas. Viva España, Marranas", dijo.

También ha atacado en reiteradas ocasiones al colectivo LGTBI, como en un mensaje dirigido a los líderes del PP Vasco, a los que acusaba de "hacerse el maricón para ganar votos".

Pero, por si fuera poco, al conocer que estaba siendo investigado aseguró a través de su cuenta de Twitter que estaba tranquilo, y que la Fiscalía debería centrarse en investigar el aborto, asegurando que era equiparable al terrorismo.

"Pues qué bien que la UPV haya enviado mis tuits a la Fiscalía para que estudien si son delito. Respiro tranquilo, si la Fiscalía no aprecia pecado ni delito en el crimen del aborto, que es como pegar tiros a una persona ya nacida, estoy segurísimo de que no va a sentenciar que yo tengo responsabilidad penal por unos mensajillos de nada denunciando esa carnicería del aborto que es el máximo desprecio de la vida humana en toda la historia conocida. Ese crimen del aborto que es lo más grave que está acontecido junto al narcotráfico y al terrorismo. Ahora ya no solo me siento español, ahora también me siento seguro. Legal no equivale a moral", dijo Álvaro Sánchez.

Pese a que el profesor le quitaba hierro al asunto, la Universidad del País Vasco ha decidido despedirle alegando que los comentarios "públicos sexistas, homófobos y misóginos, además de otros xenófobos, racistas y que fomentan la cultura de la violencia y el odio son contrarios, entre otros, a los valores de no discriminación, igualdad de hombres y mujeres y respeto de los derechos humanos".