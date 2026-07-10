Muere un migrante tras entrar a nado en Ceuta y despeñarse por un monte cuando intentaba alcanzar la carretera

Imagen de archivo de una patrulla del Servicio Marítimo de la Guardia Civil

Los detalles Los agentes de los GEAS localizaron el cadáver, que se encontraba entre unas rocas. Se trataba de un joven marroquí, de entre 20 y 25 años, que vestía únicamente con bañador.

Un joven migrante marroquí ha fallecido en Ceuta tras entrar a nado desde Marruecos y despeñarse por un monte al intentar alcanzar la carretera, cayendo al mar. Según la Guardia Civil, el incidente ocurrió el jueves por la tarde cerca de la cala del Desnarigado. El joven, de entre 20 y 25 años, fue localizado entre rocas por los agentes de los GEAS, vistiendo solo un bañador. La Guardia Civil contó con la ayuda de la Cruz Roja para acceder al lugar con una moto de agua. Este suceso eleva a 20 el número de migrantes fallecidos este año en las costas de Ceuta.

Un joven migrante ha fallecido en Ceuta después de haber conseguido entrar a nado en la ciudad y despeñarse por un monte que estaba escalando con la intención de alcanzar la carretera, desde donde cayó al mar.

Según ha informado un portavoz de la Guardia Civil, el fallecimiento se produjo en la tarde de este jueves. Las patrullas terrestres vieron a un joven migrante marroquí en las inmediaciones de la cala del Desnarigado, que indicó a los agentes que acababa de entrar a nado desde Marruecos junto a otro compañero, el cual se había resbalado, perdiendo el equilibrio y cayendo al mar.

La Guardia Civil solicitó la colaboración de la Cruz Roja para acceder al lugar con una moto de agua, una zona de difícil acceso y situada en la bahía sur de la ciudad.

Los agentes de los GEAS localizaron el cadáver, que se encontraba entre unas rocas. Se trataba de un joven marroquí, de entre 20 y 25 años, que vestía únicamente con bañador.

El cuerpo fue recuperado del mar y trasladado a la base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil para la práctica de la autopsia. El hallazgo eleva a 20 el número de migrantes que han fallecido en lo que va de año en las costas de Ceuta. El último cadáver se recuperó del mar el pasado 16 de mayo.

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