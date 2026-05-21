El Tribunal Europeo de Derechos Humanos investigará si España vulneró el derecho a la vida de Noelia al practicarle la eutanasia

Los detalles El organismo admite a trámite el recurso de Abogados Cristianos e investigará el caso de Noelia, que recibió la eutanasia el 26 de marzo después de dos años de lucha judicial contra su padre.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha aceptado revisar el caso de Noelia Castillo, quien recibió la eutanasia en marzo en Cataluña, convirtiéndose en la persona más joven en España en acceder a este derecho desde la ley de 2021. La organización Abogados Cristianos, que representa al padre de Noelia, presentó el recurso tras el rechazo del Tribunal Supremo y el Constitucional. El tribunal investigará si España vulneró el derecho a la vida de Noelia y si se garantizaron sus derechos procesales. Noelia sufría paraplejia desde un intento de suicidio en 2022, con secuelas irreversibles y un sufrimiento constante.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite el recurso presentado por la organización ultra Abogados Cristianos por el caso de Noelia Castillo, la joven a la que finalmente se le practicó la eutanasia el pasado 26 de marzo en Cataluña.

La organización ultra acudió al tribunal de Estrasburgo después de que el Supremo inadmitiera el recurso de casación y el Constitucional rechazara el recurso de amparo presentado por el padre de Noelia, representado jurídicamente por la organización.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos investigará si España vulneró el derecho fundamental a la vida de Noelia Castillo al permitir su eutanasia y analizará si durante todo el procedimiento se garantizaron realmente los derechos procesales y la tutela judicial efectiva de la familia.

Noelia Castillo, de 25 años, recibió la eutanasia el 26 de marzo, convirtiéndose en la persona más joven en recibir este derecho en España desde que entró en vigor la ley en 2021.

El caso de Noelia se remonta a agosto de 2024, cuando tenía prevista su eutanasia tras recibir el aval del organismo encargado de garantizar este derecho. Sin embargo, en el último momento, un juez paralizó el proceso a raíz de un recurso presentado porsu padre, representado por Abogados Cristianos.

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A partir de ahí, se inició un largo recorrido judicial que pasó por distintas instancias, incluido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que inadmitió el último recurso. Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó suspender la eutanasia, lo que permitió que Noelia consiguiera su objetivo casi dos años después, dos años de auténtico horror.

Según su expediente sanitario, la joven sufría una paraplejia derivada de un intento de suicidio en 2022, con secuelas calificadas como "permanentes e irreversibles" y un "sufrimiento constante". Los informes también acreditaban que conservaba plenamente sus facultades mentales para tomar decisiones sobre su vida.

Ese foco mediático vino acompañado también de la difusión de bulos en redes sociales, como afirmaciones sin base sobre su estado de salud o sobre las agresiones que la fallecida sufrió, acto de lo más ruín en un contexto trágico y demoledor. De hecho, la propia Noelia relató una vida marcada por el sufrimiento, pero nunca identificó a los responsables ni habló de nacionalidades.

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