Del fue "violada por 'menas" a que sus órganos estaban "comprometidos" para donaciones: el uso político y los bulos difundidos en el caso de Noelia

Los detalles La presidenta de Abogados Cristianos ha afirmado que el hospital no permitió a la familia detener la eutanasia porque tenía sus órganos "comprometidos para donaciones".

El caso de Noelia ha sido utilizado políticamente de manera cuestionable. Carlos Flores, diputado de Vox, afirmó que su ejecución es consecuencia de la ley vigente. Además, Abogados Cristianos difundió, sin pruebas, que Noelia fue violada por varios menores no acompañados mientras estaba tutelada, aunque ella misma confirmó que la agresión ocurrió a los 22 años, fuera de tutela, sin identificar a los agresores. Vox ha usado estas afirmaciones para reforzar sus políticas, mientras proliferan bulos en redes, como la falsa imposibilidad de revocar la donación de órganos. También se intentó frenar su eutanasia alegando depresión, aunque cumplía con los requisitos legales.

Desde el primer momento, el caso de Noelia se ha utilizado para hacer política de dudosa moralidad. "En España, va ser ejecutada una muchacha de 25 años gracias a la ley que ustedes votaron", expresó el diputado de Vox Carlos Flores.

Sin embargo, la instrumentalización de su caso no se queda ahí, ya que la presidenta de Abogados Cristianos asegura, sin pruebas, que "varios 'menas' la violaron" mientras ella estaba tutelada: "Ella se encontraba tutelada por la Administración de la Generalitat de Cataluña. Un día quedó con un chico, pero a esa cita acudieron varios 'menas', menores no acompañados, y todos la agredieron sexualmente", manifestó Polonia Castellanos.

Es cierto que Noelia afirmó que sufrió esa violación, pero ocurrió cuando tenía 22 años, ya no estaba bajo tutela, y no dio más datos sobre sus atacantes. Sin embargo, Vox aprovecha la afirmación de Abogados Cristianos para reforzar sus políticas, más allá de la eutanasia: "Los 'menas' la violan y la solución que le da el Estado es suicidarla", expresó Santiago Abascal en redes sociales.

De esta forma, extienden su alcance en redes, en las que se han multiplicado también los bulos: la misma abogada de Abogados Cristianos asegura que el hospital no permitió a la familia detener la eutanasia porque ya tenía sus órganos "comprometidos para donaciones", cuando la voluntad de donar se puede revocar en cualquier momento

Otro de los intentos para impedir el cumplimiento de su voluntad fue alegar depresión. "Será la primera persona en recibir la eutanasia por depresión en España", manifestó Macarena Olona en su perfil de X. La realidad es que quedó acreditado que cumplía los requisitos fijados por la ley al sufrir una "situación clínica no recuperable".

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