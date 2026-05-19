La Policía detiene a un hombre por el homicidio del cantaor Matías de Paula en Villanueva de la Serena (Badajoz)

El contexto El pasado viernes 15 de mayo, el cantaor de 52 años moría tras recibir un disparo en la localidad de Villanueva de la Serena. El artista era natural de esta localidad de Badajoz.

El mundo del flamenco está de luto tras el asesinato de Matías de Paula, un reconocido cantaor de 52 años, ocurrido el pasado 15 de mayo en Villanueva de la Serena, Badajoz. Un hombre, identificado por el diario 'Hoy' como F. S., ha sido detenido este martes como presunto autor de los disparos, motivados posiblemente por un conflicto sentimental. Durante el operativo policial, que se llevó a cabo cerca de Magacela, resultó herido un taxista ajeno al caso. Matías de Paula, cuyo verdadero nombre era Matías Corraliza Fernández, era una figura destacada del flamenco extremeño y fundó una peña en honor a su padre.

El pasado viernes 15 de mayo, el mundo de los tablaos de flamenco se quedó conmocionado tras conocer la muerte del cantaor Matías de Paula. A sus 52 años, recibió varios disparos a manos de un hombre que este martes ha sido detenido. Todo sucedió en la localidad de Villanueva de la Serena, en Badajoz.

La Policía ha detenido a primera hora de la tarde de este martes a un hombre por el homicidio del cantaor. El arresto se ha producido cerca de Don Benito, también en Badajoz, y durante el operativo ha resultado herida una persona que no tiene relación con el caso.

El cuerpo policial no ha aportado más datos sobre la identidad de la persona arrestada ni sobre su presunta relación con los hechos "porque hay secreto de actuaciones". Solo han especificado que el arresto se ha producido poco después de este mediodía.

Pese a ello, el diario extremeño 'Hoy' ha publicado que el hombre detenido responde a las siglas F. S. y es el presunto autor de los disparos que acabaron con la vida de Matías de Paula. Además, según el mismo medio, los primeros indicios apuntan a un posible móvil sentimental. Aseguran que De Paula y el presunto autor de los disparos habrían tenido desavenencias por una mujer, que era la expareja del detenido.

Un herido en la detención

El operativo para la detención se ha desarrollado cerca de Magacela (Badajoz) y en él ha resultado herida una persona ajena al mismo. Se trata de un taxista.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ya señaló este lunes que no había detenidos hasta ese momento, aunque esperaba que pudieran producirse arrestos “dentro de poco”.

Matías de Paula, cantaor muy conocido en Villanueva de la Serena y en el ámbito flamenco extremeño. Estuvo más de 20 años actuando en tablaos de Madrid, donde llegó a actuar con artistas como Pitingo, y regresó a su ciudad natal, donde impulsó la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena 'Diego El Chucarro', en homenaje a su padre, en la que también daba clases.

Matías Corraliza Fernández, que era su verdadero nombre, es hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández.

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