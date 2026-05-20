'El rey de OnlyFans' deja Andorra por miedo a ser acusado de proxenetismo y se muda a Dubái: el caso se inició tras el programa de Equipo de Investigación

Los detalles Andorra va a endurecer su legislación y equiparará su trabajo en la plataforma con la prostitución convencional.

Sergio Fuentes, conocido como el 'rey de OnlyFans', se ha trasladado a Dubái debido a una nueva ley en Andorra que equipara su trabajo con el proxenetismo. Fuentes, quien representa a modelos en la plataforma erótica, había estado residiendo en Andorra para beneficiarse de menores impuestos. Sin embargo, la legislación andorrana que considera plataformas como OnlyFans como prostitución convencional lo ha llevado a mudarse. Tras una investigación del programa Equipo de Investigación y la posterior atención policial, Fuentes decidió trasladarse a Dubái para evitar problemas legales. Desde allí, continúa tomando la situación con humor.

Sergio Fuentes, más conocido como el 'rey de OnlyFans', la plataforma que ofrece principalmente contenido sexual a cambio de dinero, se ha mudado a Dubái ante la futura entrada en vigor de una ley en Andorra, donde residía hasta ahora, que considerará su trabajo como proxenetismo. Todo ello, después de que Equipo de Investigación desvelara sus prácticas.

Fuentes representa a modelos de esa plataforma erótica. "Esta chica me habla y me dice: 'Hola, ¿cómo estás? Me gustaría tener más información sobre su agencia", explicó a laSexta.

Hasta ahora trabajaba desde Andorra para pagar menos impuestos, pero desde hace unos días, su sede cambió a Dubái, tal y como anunció en redes sociales. El traslado se debe al endurecimiento de la ley de prostitución andorrana, que equipara plataformas como OnlyFans a la prostitución convencional. "La cosa es que yo creo que es una ley que han hecho para mí", ha sostenido.

Una vez entre en vigor la nueva legislación, su trabajo se considerará proxenetismo en ese país. "Por esa regla de tres, yo soy proxeneta y claro, de dos a cinco años de cárcel", ha asegurado Fuentes. Durante la grabación del programa de Equipo de Investigación, él mismo bromeó sobre esa posibilidad. "Bueno chicas, ha llegado el proxeneta", comentó.

Tras la emisión de ese programa en marzo de 2024, la policía de Andorra comenzó a investigarle y ahora, para evitar problemas con la justicia, ha decidido mudarse a Dubái. Desde allí, se sigue tomando todo este asunto a broma. "Deberíamos irnos a Andorra otra vez a montar una productora porno", afirmó en un vídeo.

Sin embargo, hay algo claro, el 'rey de OnlyFans' ha tenido que hacer las maletas para evitar la cárcel.

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